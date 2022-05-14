3對象快篩陽可請親友代看診 陳時中下午說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北14日電）疫情延燒，指揮中心今天起開放居家隔離、自主防疫、居家檢疫委託親友代為到診所請醫師確認是否確診。首日實施情形及疫情狀況，指揮中心指揮官陳時中下午2時將開記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，昨天本土新增6萬4972例本土病例，比前一天略降，但新增41例死亡個案，創下疫情發生以來單日新高，中重症新增217例。

重症個案中，首見20多歲染疫產婦，因產後大出血緊急從診所轉院至醫院，採檢時意外確診，目前正在加護病房使用呼吸器；死亡個案方面，有40人曾有癌症及慢性病史，都可能影響染疫後狀況，至今並未觀察到病程比較快速或特殊的個案。

根據中央流行疫情指揮中心統計，今年1月以來，本土累計54萬2971例輕症及無症狀個案、占99.78%，中症個案累計965例、占0.18%，重症個案累計225例、占0.04%。

指揮中心12日起開放居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性後，可由醫師視訊認定確診，但仍有民眾掛不到號或不會使用視訊，因此今天起相關規定將再鬆綁，3類對象可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣/檢測片，至診所或負責居家照護的責任院所（含衛生所）請醫師確認是否確診。

另外，因應兒童確診個案增加，4大公立醫院體系將配合開設6歲以下學齡前兒童就醫綠色通道或防疫急門診，建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務，避免過多就診者排擠兒童待診時間，18日前將全數開設完畢。

在口服抗病毒藥物方面，12日共開立1117人份口服藥物，創下單日新高，包括輝瑞口服藥（Paxlovid）782人份、默沙東口服藥莫納皮拉韋335人份。

值得注意的是，指揮中心指揮官陳時中表示，已和默沙東藥廠簽訂5萬人份加購合約，另有5萬人份開口合約，最快下週就有5萬人份將運抵台灣。（編輯：郭諭儒）1110514