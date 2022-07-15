大讚薛瑞元、王必勝適任 陳時中：可安心離開

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（中央社記者張茗喧台北15日電）衛福部長將由薛瑞元接任、疫情指揮中心指揮官則由王必勝接任。衛福部長陳時中今天受訪大讚兩人適任，坦言捨不得一起打拚2年的指揮中心團隊，但也總算「可以安心離開」。

衛福部長陳時中近日向行政院提出辭呈，將代表民進黨參選台北市長。

行政院今天下午宣布衛福部次長薛瑞元接任衛福部長一職，醫福會執行長王必勝接任衛福部政務次長、兼任中央流行疫情指揮中心指揮官，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳特聘為行政首席防疫顧問，持續參與政府重要防疫會議。

陳時中今天下午接受記者電話聯訪時表示，行政院在評估新任部長、指揮官人選時，都曾參考他的意見，但因影響層面大，最後仍是由行政院長蘇貞昌做最後決定。

對於薛瑞元接棒衛福部長一職，陳時中認為，衛福部轄下共有5個署、10個司，牽涉業務非常廣泛，薛瑞元同時具備醫師、律師雙執照，是少見的專業人才，不僅過去在當時衛生署醫事處服務約6年，對於長照、少子化議題也深耕多年，醫療網絡、健保改革、疫情控制等都有實務經驗，相信以他的完整的行政、工作經驗和專業背景，可以全面掌握衛福部工作。

有關王必勝接任指揮官，陳時中則說，考量國際疫情發展趨勢，未來COVID-19重複感染、輕症化勢必將成為長台，如何把握時間盤點防疫策略，同時加速轉型、簡化並整合延續性的策略是因應疫情的關鍵，王必勝過去2年在第一線參與防疫成效都很紮實，相信他是最適任的人選。

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過去2年，陳時中與指揮中心並肩作戰，時常開會到三更半夜，如今將辭職投入選舉，外界也好奇他在心境上的變化。

陳時中嘆了一口氣，笑稱心情還好，認為人生也是一個段落接著一個段落，對他而言，就是盡責把每件事做好，現在人選已定，他總算「可以安心離開」，展開下一階段的工作，也坦言自己「有些捨不得」，稍晚將和薛瑞元等人討論交接安排。（編輯：陳政偉）1110715