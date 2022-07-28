肺癌治療費鉅 9成晚期患者盼健保供免疫合併化療

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）據國內首份肺癌治療滿意度調查，65%癌友收入降低新台幣1萬以上、25%癌友失去工作收入。另癌友中多達90%以上晚期患者支持健保跟上國際，盼放寬及加速健保給付免疫合併化療。

肺長壽協會完成國內首份肺癌癌友治療滿意度調查，調查時間為今年6月29日至今年7月6日，對象是肺癌患者或親屬，共回收1956名癌友及親屬，這次調查中有8成晚期肺癌患者（第3期、第4期），晚期肺癌不適合手術，多數以藥物治療為主。

肺長壽協會理事長陳文龍說，據調查顯示，除了癌細胞不惡化、延長生命等治療成效，7成晚期癌友在意免疫療法等創新治療是否健保給付、6成期待可忍受副作用，維持正常社交生活；另外，發現健保是否給付對患者的治療滿意度影響甚鉅。

除了面對龐大治療費，肺癌病患更面臨著治療影響工作收入雙重經濟壓力，調查顯示，近8成患者抱怨體力變差、易疲倦，5成感到身體功能受損及影響工作起居，約3成癌友認為治療造成工作及收入減少不便，甚至有9成癌友治療時間直接影響工作出勤，甚至丟掉工作。

即便沒有丟工作，但調查發現，罹癌後對工作薪資降低幅度不低，65%癌友收入降低新台幣1萬以上、25%癌友失去工作收入。台灣年輕病友協會理事劉桓睿指出，改善的根本是健保提供更先進療法，除減輕治療費用重擔，避免傳統治療副作用造成體力變差，影響工作收入，維持生活正常運轉的收入。

晚期肺癌患者盼望健保加速納入創新治療的心聲，在這份調查也能顯示，多達90%以上晚期肺癌患者支持健保跟上國際，盼放寬及加速健保給付免疫合併化療，81%晚期肺癌患者認為目前健保給付資源仍不足夠。

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免疫合併化療對於肺鱗狀細胞癌患者尤其重要，台大雲林分院胸腔醫學中心主治醫師陳崇裕說，肺鱗狀細胞癌多數晚期患者僅約存活1年，根據最新大型臨床研究數據，晚期肺鱗狀細胞癌患者使用免疫合併化療相較於化療有助延長存活期達2.3倍。

但陳崇裕表示，對於肺鱗狀細胞癌等非小細胞肺癌，國內健保給付仍以免疫治療單用為主，且必須為不適合使用化療治療者，與國際治療趨勢有落差，甚至不接受健保使用免疫治療過程中，自費進行化療。若全程自費治療，患者9個月的療程就需要耗費100多萬元，對病患家庭是沉重負擔。（編輯：陳政偉）1110728