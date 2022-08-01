獎助製作特教教具教材設計比賽 特優獎金5萬元

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（中央社記者許秩維台北1日電）教育部舉行「獎助製作特殊教育教材教具設計比賽」，鼓勵特教工作者或民間團體研發相關教材、教具，特優獎金新台幣5萬元，得獎作品將提供全國教師教學參考。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵特教工作者、民間團體及研究機構研發高中以下學校及教保服務機構特殊教育教材、教具與輔具及電腦輔助教學軟體，並提升教師製作教材教具能力，因此舉辦「獎助製作特殊教育教材教具設計比賽」，8月1日至10月31日受理寄件。

第7屆教育部獎助製作特殊教育教材教具設計比賽由教育部國民及學前教育署委託清華大學承辦，分為身心障礙類及資賦優異類，每類再分為教材組、教具與輔具組、電腦輔助教學軟體組。

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獲獎獎項區分特優、優等、佳作、入選等，獎金分別為新台幣5萬元、3萬元、1萬元、5000元，並將頒發獎座及獎狀，得獎作品將由清華大學編輯成冊製作成電子書，供全國教師教學參考，並置於教育部網站，供全國教師下載使用。

國教署表示，歡迎學校或教師、民間團體、國內研究機構參賽，參賽作品以個人製作為原則，團體參賽者組員以4人為上限，期待匯集全國特教工作者的教學經驗與熱忱，投入製作各種教材、教具輔具及電腦輔助教學軟體，引導特殊教育孩子快樂學習，開發興趣與潛力。（編輯：謝雅竹）1110801