長輩愛干預影響婚生意願 民團：傳統觀念應翻轉

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托育政策催生聯盟日前在網路發起「新婚育宣言」問卷調查，數據顯示，有高達92.6%的民眾認為長輩干預會影響他們婚生意願，呼籲年輕人應該學習獨立自主，長輩也必須學習放手，破除傳統性別刻板角色的束縛。中央社記者吳欣紜攝 111年8月4日

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）台灣生育率持續低迷，托育政策催生聯盟今天公布調查，有高達92.6%民眾認為長輩干預會影響他們婚生的意願，呼籲社會傳統觀念應翻轉，否則可能讓女性、男性持續不婚不生。

台灣2021年出生數僅有15萬3820人，創史上最低，且每個月出生數都低於死亡數，顯見台灣出生率持續低迷；而根據聯合國2019人口基金報告指出，韓國、台灣等東亞國家深陷超低生育率，主要原因就是社會對婚姻、生育、家庭的傳統觀念與期待揮之不去，家務與育兒的性別角色分工極度不均，讓女性陷入工作與育兒兩難。

托育政策催生聯盟日前在網路發起「新婚育宣言」問卷調查，總計回收895份填答，其中女性高達8成，年齡以25至29歲比例最高、占比17.7%，30至34歲次之，占17%，已婚者占半數、52.1%。

數據顯示，有高達92.6%的民眾認為長輩干預會影響他們婚生意願，也有96.3%民眾認為成家後，兩人應該一起帶小孩、一起做家事，91.2%民眾認為結婚後兩人可以一起工作、賺錢共同支撐家庭，也有91.1%民眾認為應該擁有「平權」的婚禮。

另外，也有72.9%、75.8%民眾認為結婚不需要給聘金或嫁妝，69.2%民眾認為同居也很好，61.8%民眾認為成家不必先買房。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，長輩干預影響結婚意願為這次調查民眾同意比例最高的項目，顯見若長輩持續主導婚禮大小事或將婚禮視為養育子女的成果發表會，都會阻礙年輕人想婚意願。

黃喬鈴也提到，傳統婚禮嫁娶的儀式隱含對女性的規範與期待，也有女方與原生家庭切割的意涵，但如今有性別平等意識的年輕人都期望有「平權」的婚禮。

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婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，從調查可以發現，現在年輕人觀念已經轉變，互相尊重的愛跟平等相待才是親密關係重要元素，而不是要一定有什麼樣的儀式或是順序才是結婚。

黃喬鈴也說，現在社會最需要的是更彈性的婚姻家庭想像，年輕人成家不是要靠誰，經濟獨立是平權最好的起手式，呼籲年輕人應該學習獨立自主，長輩也必須學習放手，破除傳統性別刻板角色的束縛，否則可能只會持續讓女性、男性選擇不婚不生，影響生育率。（編輯：陳政偉）1110804