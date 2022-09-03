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颱風軒嵐諾影響 留意強風豪雨沿海風浪大

2022/9/3 08:04
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（中央社台北3日電）中央氣象局指出，今天受颱風軒嵐諾及其外圍環流影響，北部及東北部降雨持續且全面，容易出現局部大雨或豪雨，尤其北部山區有局部大豪雨發生機率；沿海風浪偏大，非必要避免海邊活動。

氣象局表示，中南部降雨雖然較短暫，不過降雨機率也偏高，台中地區及中部其他山區也有局部大雨發生的機率，只有花東降雨相對較為局部、短暫；溫度方面和今天類似，西半部及宜蘭高溫約28到30度，背風面的花東較為炎熱，高溫33、34度，東南部有局部焚風的機率。

第11號中度颱風軒嵐諾，持續以偏北的方向沿台灣東半部海面北上，白天之後移動速度將逐漸加快，氣象局已在凌晨2時30分發布陸上颱風警報，警戒區域為宜蘭、新北及基隆，傍晚開始這些地區就會逐漸進入暴風圈，而今晚到明天上午也是這個颱風離台灣最近的時候，未來颱風暴風圈有擴大，強度也有增強趨勢，預計要到明天下午颱風才會逐漸遠離。

西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，金門及西半部內陸也有較強陣風，下午起蘭嶼甚至將有10到12級強陣風；沿海風浪偏大，浪高可達3至6米，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖也有長浪發生機率，非必要避免前往海邊活動。

根據環保署空氣品質預報資訊，受降雨洗除作用影響，空品為良好等級。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：郭諭儒）1110903

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