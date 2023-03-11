另類植樹 台電去年減碳量相當種3000萬棵樹

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台電透過自身電廠及與縣市合作，已累計植樹近28萬棵，圖為曾成功復育特有種植物台灣大豆的萬大電廠。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 112年3月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北11日電）明天是植樹節，台電響應溫室氣體減量和環境綠化，已累計植樹近28萬棵；另根據台電統計，去年用電量達2367.6億度再創新高，較前年增加14億度，火力發電排碳量卻減少約32萬噸，等同種植超過3000萬棵樹。

台電表示，自2008年起與地方縣市政府、鄉鎮公所及學校陸續合作植樹造林計畫，累計完成植樹約 22.6萬棵；台電也在自有電廠土地種植超過5萬棵喬灌木，累計植樹近28萬棵。

台電指出，去年用電量達2367.6億度再創歷史新高，相較2021年（2353.4億度）高出約14億度，等同增加33.6萬個家庭用戶年用電量，台電為兼顧穩定供電及環境保護，藉由增氣、減煤及綠能發展等能源轉型，全年碳排放因而還較前年減少32萬噸。

若以樹木吸碳效益換算，如同「另類植樹」種植約3000萬棵樹，或是建設822座大安森林公園。（編輯：林興盟）1120311