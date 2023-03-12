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西半部背風渦流影響 彰化二林空氣品質亮紅燈

2023/3/12 11:38
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（中央社記者張雄風台北12日電）環保署表示，今天白天竹苗外海可能出現背風渦流，局部地區污染濃度偏高，至上午10時，彰化二林空氣品質達紅色警示等級；晚間留意大陸冷氣團可能挾微量境外污染物影響台灣。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天截至上午10時，彰化二林空氣品質達紅色警示等級，另外11測站空氣品質達橘色提醒等級，多在中部地區；主要污染物皆為細懸浮微粒。

環保署指出，今天白天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，清晨至上午，北部至竹苗外海可能出現背風渦流，導致局部地區污染物濃度稍高，污染物易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環保署表示，預估今天宜蘭、花東空氣品質區為良好等級；北部、竹苗及馬祖、澎湖為普通等級；中部、雲嘉南、高屏及金門為橘色提醒等級。

環保署說，今晚起至13日受大陸冷氣團影響，環境風場轉為東北風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣，中部以北位於迎風面，擴散條件稍好轉，南部地區位於下風處，污染物易累積；14日至17日環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件稍差，污染物易累積。（編輯：管中維）1120312

#背風渦流
#空氣品質
#冷氣團
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