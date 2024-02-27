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藍腹鷴紅外線相機前大跳求偶舞 逗趣舞姿吸睛

2024/2/27 11:29
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）春暖花開之際，許多鳥類求偶、繁殖、育幼，農業部林業及自然保育署台中分署近期以紅外線自動相機捕捉到，珍貴稀有保育類野生動物藍腹鷴大跳求偶舞，逗趣舞技，令人驚喜。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿指出，藍腹鷴棲息在台灣海拔300至2300公尺的森林環境，是中低海拔常見的台灣特有種雉科鳥類，時常在森林底層活動，常常帶給登山健行的朋友們偶遇的意外驚喜。

林業保育署台中分署近期捕捉到，藍腹鷴對著相機大跳求偶舞。藍腹鷴雄鳥最大的特徵就是耀眼的紅色肉冠、臉和白色羽冠，雌鳥顏色比較樸素，但在眼睛周圍也一抹紅，非常吸睛。求偶期間，雄鳥的紅色肉垂會更加膨大，透過不停的點頭、拍翅展示身上繽紛亮眼的羽毛，追著母鳥跳起求偶舞蹈。

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林業保育署台中分署自106年開始，在國有林班地內架設紅外線自動相機，瞭解轄區內中大型哺乳類動物及藍腹鷴、黑長尾雉等地棲性鳥類的概況，透過每天24小時365天不間斷地監測，可瞭解族群分布及消長，其中更不乏富饒趣味性的照片。

林業保育署台中分署指出，藍腹鷴早年曾因棲地破壞與捕獵而受到威脅，但近年來持續推動保育工作，在「野生動物資源長期監測計畫」蒐集資料與農業部特有生物多樣性研究所2022年的台灣繁殖鳥類大調查年報中，顯示其數量穩定成長。（編輯：陳清芳）1130227

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