環團與總統有約 芳苑濕地、晶鼎焚化爐議題入列

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（中央社記者張雄風台北22日電）今天是世界地球日，環團與總統會面並提出90件建言案，其中包含彰化芳苑濕地保存、停止興建晶鼎焚化爐、禁用山豬吊等為優先項目；另外也關注四接、碳費轉碳稅等相關議題。

今天是世界地球日，總統蔡英文循慣例於總統府接見「全國NGOs環境會議」代表團體；今年共計14名團體代表入府提出建言。

環團指出，這次也是21年來第一次由兩屆總統同時會見。環保團體代表依循慣例將今年度蒐集到歸納整理而生的90件建言案遞交給蔡總統，蔡總統也將交接給總統當選人賴清德。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政今天在記者會中表示，今年主要關注的議題包含山豬吊殘害黑熊、反對南投埔里農莊公司開發影響台灣白魚、海上賽鴿問題、為彰化爭取濁水溪口為國際級國家濕地、反對晶鼎焚化爐開發案、墾丁陸蟹保育、社子島迫遷議題等。

關於協和電廠更新改建案（四接）的問題，陳憲政提到，協和電廠占全國總發電量約1%，2050年要淨零碳排，現在還要建天然氣電廠，質疑「2050年淨零要怎麼達成」；不管是能源轉型或節能減碳，應該用50年、100年的尺度來關心，不然就是將問題留給後代子孫解決。

蠻野心足生態協會同時呼籲加速碳費制定及碳稅規畫，並與外界溝通；稅制目前尊重財政部規畫，但若起徵太低，環團仍會表示意見。

彰化環境保護聯盟副理事長洪新䒴表示，他是芳苑當地居民，住在這裡半個世紀，芳苑濕地可欣賞潮間帶生態，也是全國唯一僅存的海牛車文化資產，目前只剩4台海牛車，再不積極政府介入守護，將快速消失。

彰化環境保護聯盟總幹事施月英表示，彰濱工業區已經有許多焚化爐，而彰化全縣9座焚化爐，不能再增加超大量的晶鼎焚化爐。

國發會公共政策網路參與平台禁用山豬吊提案人Jerry表示，台灣黑熊剩下500隻，4年來16隻遇難，網路上卻仍然有在販賣山豬吊；呼籲堅持訴求全面禁用山豬吊。（編輯：李亨山）1130422