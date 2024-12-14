早安世界》冷氣團今南下 3000公尺以上高山有機會降雪
冷氣團今南下 3000公尺以上高山有機會降雪
中央氣象署預報，今大陸冷氣團南下，16日前苗栗以北、宜花及馬祖部分地區，低溫下探攝氏10度。東北季風持續影響，夜晚及清晨海拔3000公尺以上高山道路易有路面積冰，16日中層水氣通過，若溫度與水氣配合，海拔3000公尺以上高山可能降雪。（看完整報導）
證實替賴總統轉交賀函 歐布萊恩：川普收到後很高興
華府智庫「全球台灣研究中心」12日舉行座談，聚焦推進美台關係，並邀請川普首次執政期間擔任國安顧問的歐布萊恩演說。歐布萊恩證實駐美代表俞大㵢飛往猶他州與他會面，請他將賴總統的賀函轉交川普，「所以今年我們沒有像過去那樣通電話」；川普收到後很高興，歐布萊恩相信台灣將繼續打出外交好牌。不過他也表示川普是交易達人，也認為台灣口袋深，川普可能不願再承擔台灣防禦支出。他預期未來會看到台灣大規模採購美國武器系統來平衡美方貿易赤字。（看完整報導）
尹錫悅彈劾案今二度闖關 支持率僅剩11%再創新低
韓國國會今台灣時間下午3時將再度針對尹錫悅的彈劾議案進行表決，由於有更多尹錫悅所屬的國民力量黨議員表示他們會支持這項動議，該議案通過的機會看似較前次更高。民意調查機構蓋洛普韓國調查顯示，尹錫悅支持率已跌至11%，較上週的調查低了5個百分點。3/4受訪者表示，尹錫悅應該被彈劾。（看完整報導）
雙城論壇上海台辦主任不被允來台 陸委會：抗議懲獨22條
雙城論壇將於17日舉辦，上海台辦主任金梅與9名陸媒申請來台審核未過。陸委會回應，國台辦推出「懲獨22條」等不友善行為，必須嚴審對岸涉台官員來台，藉此表達抗議與不滿。台北市長蔣萬安表示遺憾，陸委會對此回應，在中共加強對台文攻武嚇情況下，國際社會持續關切台海與區域嚴峻局勢，政府對於專案申請案件必須考量整體情勢，依照「關聯性、專業性與必要性」審酌。（看完整報導）
中共設7空域保留區集結軍艦擾台 國防部發布監控影片
共軍9日至11日在中國浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，並出動大批海軍艦艇、公務船進行海上軍事行動。國防部13日發布「有備無患」影片，公布海軍監控中共軍艦的畫面和國軍執行戰備的剪影，強調堅決捍衛國家安全。海巡署也指出，中國海警船近日持續在台灣周邊海域灰色地帶襲擾，至13日凌晨2時許，原在台灣西南、東南海域徘徊的9艘中國海警船已北返，過程中皆有嚴密監控。（看完整報導）
法國記者深入國軍報導台灣備戰獲獎 文章指人民須更團結
快訊週刊記者普呂耶特深入國軍，報導台灣抗中備戰，以「台灣能否抵抗中國入侵」獨家報導榮獲今年法國外交媒體獎，顯見法國對台灣議題相當關注。文章指出，台灣仍未做好準備，人民須更團結。（看完整報導）
運產條例修正案三讀防假球 簽賭妨害運動賽事公平最重關7年
立法院會13日三讀通過運動產業發展條例部分條文，三讀條文明定，以強暴、脅迫、詐術、利誘或其他非法方式，妨害投注標的運動競技賽事公平者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以上3000萬元以下罰金。此次修法有2大重點，一是強化台灣職業與業餘運動防賭機制，另一個是要求政府積極輔導運動員工會或團體成立。（看完整報導）
立院三讀主委山地平地輪流當 原民會研議覆議或釋憲
立法院會13日在藍白的人數優勢下，經表決三讀修正通過原住民族委員會組織法部分條文，明定原民會主任委員由山地原住民與平地原住民輪流擔任，以及將原民會的各族聘用委員改為無給職。原民會表示，已嚴重違反憲政原則與族人意願，將評估依憲法規定程序採取法律行動。（看完整報導）
行政院霸凌通報平台上線採具名申訴 權責單位須3天內回報受理情形
近日屢傳部會霸凌事件，在行政院長卓榮泰指示下，人事總處13日成立霸凌通報平台。人事總處表示，為求勿枉勿縱，及有利後續追蹤列管，申訴人應確實填列聯絡方式及具體事由等。實際登入平台，申訴人需填寫服務機關及單位、職稱、姓名、身分別、電話、email，還有申訴事實及理由。（看完整報導）
全台首次紀錄黃喉貂交配 玉山塔塔加樹上歷時40分
玉山國家公園管理處黃喉貂研究有重要進展，研究人員10日在塔塔加地區目擊公、母黃喉貂正在樹上熱情交配，歷時約40分鐘，是全台灣首次有人員目擊並記錄野外黃喉貂交配。玉管處表示，黃喉貂如何育幼、何時繁殖、婚配關係等仍充滿謎團，近期是黃喉貂及許多哺乳動物繁殖高峰，請遊客協助留給動物安全無虞環境。（看完整報導）
開箱老照片》吳阿民獲十項全能金牌
吳阿民是來自花蓮縣光復鄉的阿美族，在就讀省立體育專科學校時嶄露頭角，於國內各項田徑賽事獲得亮眼成績。民國51年，第四屆亞運由印尼主辦，吳阿民與「亞洲鐵人」楊傳廣一同入選國家代表隊，但印尼因政治因素於拒發簽證，吳阿民無緣出賽。55年第五屆亞運在泰國曼谷舉行，吳阿民再次入選國家田徑代表隊，最後以黑馬之姿贏得曼谷亞運十項全能金牌，是國內繼楊傳廣後第2位獲此殊榮的田徑選手。（看完整報導）
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