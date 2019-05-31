朱立倫說若當選總統 將邀習近平金門會談

表態投入國民黨總統黨內初選的前新北市長朱立倫（左1）31日展開金門行程，首站來到金門和平紀念園區，在金門縣長楊鎮浯（左2）等人陪同下，一起敲響和平鐘。中央社記者黃慧敏攝 108年5月31日

（中央社記者黃慧敏31日金門縣電）前新北市長朱立倫今天表示，「一國兩制在台灣沒有市場」；若當選總統將邀請中國國家主席習近平來金門對談。

表態參選國民黨總統黨內初選的朱立倫今天展開金門行程，第一站來到金門和平紀念園區，與金門縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊等人共同敲響和平鐘。

隨後，朱立倫發表參選主張表示，若當選總統，將邀請中國國家主席習近平來金門，進行兩岸最高領導人對談，展現兩岸所有人民追求和平的決心，「而且最好就在和平紀念園區，發表永久的和平宣言」，讓全世界知道，兩岸人民都是希望永遠追求和平的。

朱立倫提出民調數據表示，71%民眾贊成金門會談，「兩岸領導人真的不需要到新加坡去碰面，就在中華民國的土地上，就在金門」。

朱立倫說，他理解台灣民眾擔憂中國有政治企圖，到時會向對岸明確表達「一國兩制在台灣是沒有市場的，這是我們反對的」。朱立倫也反對台獨，堅決希望透過和平合作，創造兩岸雙贏，他說，這個主張是國民黨共同的主張，也會是2020中華民國的主張。

此外，朱立倫提到金門、廈門一定要成為一個雙門共同生活圈，讓金廈四通八達，包括通水、通電、通氣與通車，通車尤其重要，不但解決交通問題，還可創造觀光收益。他說，雙門生活圈將成為最好的和平區，未來就不必擔心有任何戰爭；如果雙門成功，可再推動馬祖、連江，或是整個兩岸雙邊的共同生活圈。

楊鎮浯表示，過去兩岸破冰都是從金門開始，將來金門也會扮演重要角色，也百分之百認同朱立倫的兩岸政策主張。楊鎮浯說，眾多參選人中，朱立倫是第一位將兩岸主張完整論述清楚，並把金門人的需求完全聽進去、轉換成具體政策的人，相信金門鄉親會認同。（編輯：黃世雅）1080531