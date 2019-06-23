美軍機傳飛越巴士海峽 專家：不排除與遼寧號有關

（中央社記者王承中台北23日電）美海軍一架偵察機今天從巴士海峽通過，一度接近恆春半島領空外圍。軍事專家指出，美軍長期固定對中國東南沿海進行長程海上巡邏及情蒐，也不排除要偵查共軍航艦遼寧號在南海的動態。

媒體今天報導指出，外國追蹤美國軍機動態的推特「飛機守望」（Aircraft Spots）今天揭露，美國海軍一架EP-3E偵察機自日本沖繩嘉手納基地起飛後，從台灣南方的巴士海峽通過，一度接近恆春半島12海浬處的領空外圍。

國防部發言人史順文告訴中央社記者，國軍對台灣周邊海、空域動態均能充分掌握與即時應處，維護區域穩定與確保國家安全。

軍情與航空網站主編施孝瑋受訪表示，他判斷該機應該是要前往中國東南沿海一代進行電子情報的蒐集任務。他說，美軍固定都會在大陸東南沿海進行海上的長程巡邏，以及電子情報資料蒐集的任務。

施孝瑋指出，該機與2001年中美軍機在海南島附近空域擦撞的美軍機是同一型號，而當時美軍機也是從日本沖繩嘉手納基地起飛。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘則指出，目前共軍航空母艦遼寧號及護航編隊自從18日進入南海後，一直沒有回航的消息，研判遼寧艦仍在南海進行操演，美軍這時派偵察機進入南海，也很合理，一方面可能是例行性偵查中國東南沿海的任務，順便去偵查遼寧號在南海的動態。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，美軍機通過巴士海峽進入南海，除順便蒐集相關數據情報外，應該也和近日美國軍艦常態化、頻繁化地通過台灣海峽一樣，向周邊國家傳送政治訊息。美國印太戰略的主要措施就是不斷在和中國有關的敏感區域進行武力展示，以抵銷中國的影響力並增加周邊國家對美國的信心。（編輯：黃國倫）1080623