柯文哲批陳菊 蘇貞昌：不知歷史也要對人敬重

（中央社記者陳俊華台北4日電）台北市長柯文哲批總統府秘書長陳菊是民主罪人、為非作歹。行政院長蘇貞昌今天說，若看過陳菊在軍事法庭上為了民主自由犧牲自己，就不會講出這樣的話；若不知過去的歷史，起碼要有對人的敬重。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率領內閣官員列席備詢。

台北市長柯文哲昨天接受新頭殼專訪，坦言對總統府秘書長陳菊的怨恨，並重批「陳菊讓台灣民主化運動30年的努力毀掉一半，她是民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」。

蘇貞昌會前受訪時表示，如果有看到陳菊在軍事法庭上為台灣今天的民主自由犧牲自己，真的不會講出這樣的話；陳菊當高雄市長時，也讓高雄市脫胎換骨，一再得到五星市長的稱讚，到今天都還如此盡心盡力，希望大家「不知道過去的歷史，起碼也要有對人的敬重」。

蘇貞昌說，他很為陳菊抱不平、很為陳菊不捨，也覺得社會今天有這樣的自由民主，是多少人犧牲奉獻走過來；就像現在香港的年輕人在爭取民主，大家應該要知道，這都得來不易。

另外，媒體詢問，宜蘭南方澳大橋坍塌，港務公司董事長吳宗榮是否「被請辭」。蘇貞昌說，南方澳大橋的斷裂很不應該，救人第一、接著善後，查明真相再追究責任，港務公司董事長自己請辭下台也是負起責任，但查明真相後追究責任，最重要的是不要再發生悲劇。

蘇貞昌說，將會對全國橋梁、公共建築、道路等都一體抓出過去沒注意到的盲點，加強痛定思痛，做該做的事，但是「不要再做政治上其他的聯想或是上綱」。（編輯：蘇志宗）1081004