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共諜稱陸介入台選舉 鄭文燦：要建立防衛式民主

最新更新：2019/11/25 15:36
桃園市長鄭文燦（前中）25日表示，台灣的民主要深化，一定要建立起防衛式的民主，若對手要用民主的弱點來破壞台灣民主，他認為這就是台灣民主最大威脅。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年11月25日
桃園市長鄭文燦（前中）25日表示，台灣的民主要深化，一定要建立起防衛式的民主，若對手要用民主的弱點來破壞台灣民主，他認為這就是台灣民主最大威脅。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年11月25日

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市長鄭文燦今天表示，中國企圖操縱台灣選舉是既成事實，若對手要用民主的弱點破壞台灣民主，這是最大的威脅，台灣的民主要深化，一定要建立起防衛式的民主。

鄭文燦出席「Facebook我是數位公民巡迴活動」後，接受媒體聯訪時針對中國間諜澳洲投誠，宣稱滲透介入台灣選舉一事表示，中國間諜事件當然需要更多方的查證跟了解，不過，中國企圖操縱台灣的選舉是一個既成事實，並非是台灣單方面的抹黑。

鄭文燦指出，事實上，包括運用各式各樣的力量去影響媒體、影響企業及網路，甚至去影響基層的組織，大家在平常就看的到了，他認為，台灣的民主要深化，一定要建立起防衛式的民主，如果對手要用民主的弱點來破壞台灣的民主，他認為這是台灣民主最大的威脅。

鄭文燦說，民眾應該了解，民主台灣得來不易，該有的必要防衛，還是需要建立機制，有更高的警覺對台灣是好事，不論哪一個政黨，民主台灣的價值是共同的。（編輯：李錫璋）1081125

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