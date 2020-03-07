地方人口老化程度 嘉義南投雲林縣居前三

（中央社記者王承中台北7日電）內政部統計，截至去年底，台灣65歲以上老年人口對0到14歲幼年人口的老化指數為119.82，10年來增54.77。其中以嘉義縣（213.05）最高、南投縣（166.16）次之、雲林縣（164.31）居第3。

內政部最新統計，截至去年底，全國戶籍登記人口為2360萬3121人，其中15到64歲者計1698萬5643人，占總人口的71.96%，65歲以上者360萬7127人占15.28%，0到14歲者有301萬351人，占12.75%。

幼年人口（0到14歲）比率受少子化影響，由民國98年底的16.34%逐年下降至去年底的12.75%，10年間減少3.59個百分點；老年人口（65歲以上）比率因平均壽命增長而逐年上升，由98年底的10.63%升至108年底的15.28%，10年內增4.65個百分點；工作年齡人口（15到64歲）比率則由98年底73.03%升至101年底74.22%高峰後，逐年下降至去年底的71.96%，為近10年新低。

截至去年底，65歲以上老年人口對0到14歲幼年人口的老化指數為119.82（即每百名幼年人口所當老年人口為119.82人），較上年底增加7.18。老化指數由民國98年底65.05逐年上升至106年2月破百（代表老年人口數多於幼年人口數）後，續呈增加趨勢，10年來增54.77。

去年底老化指數低於100的縣市有新竹市（73.35）、新竹縣（77.69）、桃園市（81.40）及台中市（90.43），其自然增加率及社會增加率均為正值；其餘縣市皆超過100，並以嘉義縣（213.05）最高、南投縣（166.16）次之、雲林縣（164.31）居第3。

去年底全國幼年人口比率，以北部地區13.36%最多、中部地區13.09%次之、東部地區11.76%居第3；老年人口比率，以東部地區16.67%最多、南部地區16.27%次之、中部地區14.98%居第3；老化指數各地區均大於100，以金馬地區143.94最大、東部地區141.76次之、南部地區140.51居第3。

幼年人口比率除新竹市17.09%、新竹縣16.22%外，其餘縣市均小於15%，並以金門縣9.17%、嘉義縣9.24%、基隆市與澎湖縣均10.35%較低；老年人口比率以嘉義縣19.68%、雲林縣18.52%、台北市18.07%較高；工作年齡人口比率除台北市68.49%較低外，其餘縣市均大於70%，以金門縣77.17%、連江縣76.19%、新北市73.50%較高。（編輯：張均懋）1090307