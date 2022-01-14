林為洲：反對倉促修地制法 呼籲柯建銘撤案

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（中央社記者范正祥台北14日電）地方制度法修法攸關縣市合併升格，立法院內政委員會召委、國民黨立委林為洲今天表示，下週議程可能進入修法「深水區」，他反對倉促修法，呼籲民進黨立法院黨團總召柯建銘撤案，大家再好好謹慎面對。

立法院臨時會將處理地制法修法，林為洲上午與國民黨立委林思銘、鄭正鈐及民眾黨立委賴香伶、高虹安於立法院聯合召開記者會，共同表達「反對倉促修法」。

本身是新竹縣第一選舉區選出的立委林為洲表示，地制法修法議程，下週在內政委員會開始審查可能就要進入「深水區」，他支持新竹共榮，但反對倉促修法。

林為洲指出，關於地制法修法，各界反映各種不同聲音。就他的認知，基本上的結論，大家都認為不應該倉促修法，不應該因人設事，應該審慎討論修法內容。

記者會上，林為洲表示，這次納入臨時會審議的民進黨立委柯建銘等51人擬具「地方制度法第4條條文修正草案」，對民進黨團多數席次而言，要通過一定可以通過，但地制法修法沒有急迫性，何必那麼急。他呼籲柯建銘撤案。

林為洲說，不反對修法，但不能倉促修法，大家應再清楚想一想，謹慎的面對。

賴香伶指出，沒有人反對縣市共榮發展，但合併升格問題應縝密規劃，不是於地制法相關條文中，修一個「且」字跟「或」字就可以解決問題，「這不是變魔術」。

對於林為洲期待柯建銘撤案，賴香伶說，「我個人是很不樂觀」，但在林為洲呼籲柯建銘撤案的過程中，可以更讓大家理解在區域問題上應有相關配套。（編輯：蘇龍麒）1110114