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中少將及校尉軍士官晉任 擬修法改每月一次

2022/2/19 13:08
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（中央社記者游凱翔台北19日電）國軍中將、少將、校尉級軍官及士官晉任作業，過去為每年1月1日、7月1日各實施一次，占缺及等待時間長達半年，為提振士氣及使權責相當，國防部預告修法，將從原本「半年一次」等候期改為「每月一次」。

國防部近日預告「陸海空軍軍官士官任官條例施行細則」部分條文修正草案，指行政院於民國70年8月14日發布施行後，曾13次修正，最近一次修正發布日為109年6月18日，為因應國防部組織調整，並修正軍官、士官定期晉任的生效時間，以符實務需要，因此修正部分條文。

過去中少將、校尉級軍官及士官晉任作業，都是每年1月1日、7月1日各實施一次，占缺及等待時間長達半年，因此國防部決定縮短等候期，將原本「半年一次」改為「每月一次」，上週公布修法預告，預告期為60天，預計4月將修法草案送交行政院。

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舉例來說，一名陸軍上校若在8月3日獲核定擔任少將編制的旅長，必須等到隔年1月1日人令才會生效，但在這期間依法仍必須以上校軍階擔任旅長職務，未來若修法通過，將可在隔月的9月3日就獲得晉任。

國防部也提到，緩起訴處分，犯本刑3年以下徒刑，由檢察官定1年至3年緩起訴處分與受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，得由法官宣告2至5年以下之緩刑，兩者均犯罪行為，為使各級人事人員明確依法行政，提升晉任軍官、士官品德及守法精神，增列經緩起訴確定，緩起訴間不得列為晉任對象。（編輯：黃瑞弘）1110219

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