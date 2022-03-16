大彎北段爭議 花敬群：好好提供資料、審查非難事

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（中央社記者陳俊華台北16日電）內政部次長花敬群說，多次請台北市政府提供大巨蛋避難層更動原因，以及大彎北都市計畫變更回饋的計算方式，2年多了，北市府就是不提供；好好提供說明資料，審查與溝通都不是難事。

台北市長柯文哲今天舉行記者會時說，大彎北段的回饋代金公式是經過居民、議員及都市設計審議委員會等多方討論、妥協後產出，送到內政部已經2年多了，不滿意的話早就該講了，希望內政部不要犧牲人民的權利，哪個地方不滿意趕快講，該做的趕快去做。

花敬群在臉書發文表示，2年多來已經不知道多少次，請台北市政府提供大巨蛋避難層更動的原因，以及大彎北都市計畫變更回饋的計算方式，2年多了，北市府就是不提供。

花敬群說，他相信只給結論、不提供說明資料，不是北市府員工的做事習慣。他再次提醒，沒有提供說明資料，就不會有審議結果；好好提供說明資料，審查與溝通都不是難事。

花敬群特別在文末標籤「懦弱是解決不了問題的」、「合作本來就是我們的習慣」。（編輯：謝佳珍）1110316