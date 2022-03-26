面對嚴峻挑戰 總統提宜蘭精神展現堅定國民意志

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台北市宜蘭同鄉會2022新春團拜暨第19屆理事長、理監事就職典禮26日在台北國際會議中心舉行，總統蔡英文晚間到場祝賀，並上台致詞。中央社記者鄭清元攝 111年3月26日

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統蔡英文今晚出席台北市宜蘭同鄉會活動時引用畫家黃玉成名言說，宜蘭精神就是「作田人就是腳踏實地，討海人就是毋驚風湧」；全球受疫情挑戰，但台灣疫情控制穩定、經濟持續發展、國民意志堅定，新的一年要繼續作伙向前行。

台北市宜蘭同鄉會2022新春團拜暨第19屆理監事就職典禮晚間在台北國際會議中心舉行，總統蔡英文、副總統賴清德、立法院長游錫堃、立委陳歐珀與「宜蘭女婿」蔣萬安、前農委會主委林聰賢等人出席。

總統致詞時表示，宜蘭同鄉會是很有歷史的同鄉會，她想到父親也是台北市屏東同鄉會創會會長，屏東與宜蘭同鄉會約是同一時候創建；在台灣人的認知裡，宜蘭人是非常團結且對本土認同非常強，很多宜蘭前輩投入台灣民主化過程。

對於同鄉會期盼政府能照顧宜蘭，總統也回應，她做總統，一定會照顧宜蘭，宜蘭人得天獨厚，有院長游錫堃和立委陳歐珀在立法院，一定會盡心盡力照顧宜蘭人。

總統表示，台北市宜蘭同鄉會為加深宜蘭在地認同，拍了一部影片叫做「認同」，網路已有預告片，而影片裡畫家黃玉成的話，讓她印象深刻。

總統說，黃玉成提到各行各業的上一代，可分成「作田人」和「討海人」，「作田人就是腳踏實地；討海人就是毋驚風湧」，這就是前輩留下來的精神、宜蘭精神。

總統說，全世界受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情挑戰，但台灣疫情控制穩定、經濟持續發展、國民的意志相當堅定，期盼大家未來也能顯現出保衛國家的意志。

副總統賴清德致詞先致歉說，因交通問題大遲到，並細數宜蘭前輩對台灣民主的貢獻。他指出，現階段民主在險峻國際情勢下很重要，台灣站在第一島鏈堅持主權、民主，國際社會非常肯定；台灣也與國際社會追求共同的價值，這個價值就是民主。

副總統表示，從前總統陳水扁任用游錫堃擔任行政院長，身兼民進黨主席的總統蔡英文提名游錫堃出任立法院長，游錫堃沒有辜負宜蘭人的期待；行政院長任內打通雪山隧道、非常不簡單，最近牽涉宜蘭發展的高鐵在宜蘭要設哪一站，也是游錫堃協調反映鄉親意見，把問題解決。

游錫堃致詞則以俄烏戰爭與台灣武裝抗日先賢為例解釋台灣精神說，台灣在總統蔡英文領導下，十分重視國防與精良武器的補充，武器甚至比烏克蘭還要精良；但台灣卻被國際質疑防衛意志薄弱，當務之急是設法啟發台灣人防衛意志。

游錫堃認為，啟發防衛意志不需花費金錢、也不假外求，只要透過訴說台灣過去先賢烈士的故事即可啟發，並可讓中共知道，台灣人難被「剃頭」；攻打台灣，可能會比攻打烏克蘭更困難。（編輯：林克倫）1110326

台北市宜蘭同鄉會2022新春團拜暨第19屆理事長、理監事就職典禮26日晚間在台北國際會議中心舉行，副總統賴清德應邀出席並致詞。中央社記者鄭清元攝 111年3月26日

立法院長游錫堃26日晚間在台北，出席「台北市宜蘭同鄉會2022新春團拜暨第19屆理事長、理監事就職典禮」，並登台致詞。中央社記者鄭清元攝 111年3月26日

台北市宜蘭同鄉會2022新春團拜暨第19屆理事長、理監事就職典禮26日在台北舉行，總統蔡英文（前中）、立法院長游錫堃（前左2）、同鄉會理事長林吉祥（前右2）等人開心合影。中央社記者鄭清元攝 111年3月26日