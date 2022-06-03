朱立倫批貼標籤 民進黨：盼真的擺脫親中反美路線

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（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北3日電）國民黨朱立倫主席今天指「民進黨貼國民黨親中賣台標籤」，民進黨副秘書長林飛帆下午表示，樂見國民黨有意修補跟美國的關係，並希望國民黨能真的擺脫過去「親中反美」路線，朝野團結面對中國威脅，爭取民主盟友支持。

朱立倫2日率團展開為期11天訪美行，他今天在舊金山召開記者會時表示，民進黨貼國民黨標籤從來沒有少過一天，不管是任何職位、立場，認為兩岸只要一接觸就是親中賣台；但事實上，國民黨是愛台灣的，為了協助台灣民眾、台商與台生，不怕民進黨貼標籤。

朱立倫強調，兩岸保持對話避免衝突，是為了台灣整體安全，這是為台海和平而做的努力；民進黨只是用政治口號「去中、反中」，並作為政治鬥爭手段，他非常嗤之以鼻。

對此，林飛帆下午指出，難道朱立倫說「瘋豬肉」，其國際部主任說「美國訪賓來台沒有幫助」、前總統馬英九說「美國只會賣武器給台灣但不會出兵」，國民黨前主席洪秀柱赴新疆替中國擦脂抹粉，「這些都民進黨貼標籤嗎？」

他表示，國民黨有意修補跟美國的關係，民進黨樂見其成，並希望國民黨能真的擺脫過去「親中反美」路線，朝野團結一致面對中國威脅，爭取民主盟友支持。

林飛帆指出，民進黨歡迎國民黨支持政府對外關係主張和路線，但也呼籲國民黨，不要向國際社會傳達混淆和錯誤的訊息，一方面赴美說親美，另方面對國內又合理化中國打壓台灣作為、質疑台美深化交流。

此外，對於國民黨近日因桃園市長、苗栗縣長參選人的人選決定，引發地方反彈與質疑，朱立倫與舊金山僑社、學界餐敘時表示，地方首長只能提名一位，所以一定是提最強、最能勝選，因此在提名後，大家要團結幫助參選人勝選。

朱立倫說，自己常說沒提到名的通通來罵他，因為黨主席就是要挨罵，但是請不要罵國民黨參選人；國民黨只有在年底地方選舉勝選，在2024年團結起來，共同支持會贏的候選人，才能重返執政。（編輯：林克倫）1110603