政院CEDAW第4次國家報告 台灣性平表現3個亞洲第一

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行政院發言人羅秉成15日主持「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告」發表記者會。他說，人權實踐必須要持續推動，才能走得穩、走得久。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 111年6月15日

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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院今天發表「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告」，羅列4年來台灣性平表現獲得3個亞洲第一，以及禁止歧視等11項成果，相關內容預計11月28日至12月2日舉行國際審查。

行政院性別平等處今天舉行CEDAW第4次國家報告發布記者會，報告總計歷時1年、撰寫4年來落實的相關成果，撰寫過程中也收集民間團體、專家學者的意見。

行政院發言人、性平會執行秘書羅秉成致詞時指出，人權是寂寞的工作，但台灣要在國際上被看到，除了經濟表現外，人權進展也是重點。

羅秉成說，人權貴在實踐，且要持續推動才能走得穩、走得久，而2022年是人權發展值得標記的一年，上半年就通過首部漁業人權行動計畫、國家人權行動計畫，也成立行政院人權及轉型正義處，5月並完成兩公約第3次國家報告國際審查會議。

羅秉成表示，因疫情緣故，包含CEDAW第4次國家報告在內，台灣今年共將發布4份國家報告，而CEDAW國家報告回顧4年來的成果與不足之處，代表政府將性平政策放在心裡，透過政策、法律實踐。

CEDAW第4次國家報告共有11項成果，包括禁止歧視、促進女性權利的政府機制、去除性別刻板印象與偏見、促進女性參與決策、禁止性剝削及人口販運、教育權、工作權、健康權、工作權、教育權等。

性平表現部分，報告指出，4年來台灣性別平等表現有3個亞洲第一，包括2019年性別不平等指數中性別平等排名居亞洲之冠、2019年同婚合法化，以及2020年女性立委比率突破4成。

報告其他成果還有，擴大公共化教保服務量能、育嬰留停津貼提高至勞保投保薪資8成、男女最低結婚年齡拉齊為18歲，以及民法有關贍養費的修正草案等。

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報告也指出，根據性別平等觀念電話民意調查 ，台灣民眾整體性別平等觀念從2018年的73.5分提升至2020年75.6分，例如同性伴侶應該享有合法結婚權利就從2018年的37.4%提升至2020的52.5%，增加了15.1個百分點。

報告顯示，2022年至2025年將聚焦「性別平等政策綱領」核心，推動6大重要議題，包含促進公私部門決策參與的性別平等、提升女性經濟力、消除性別刻板印象、偏見與歧視、防治數位與網路性別暴力、促進健康及照顧工作的性別平等，以及打造具性別觀點的環境空間及科技創新。（編輯：蘇志宗）1110615