更多編輯台推薦新聞：
安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組
運動

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
戴資穎不敵陳雨菲 無緣馬來西亞大師賽決賽
首頁 / 政治

游錫堃：國會新園區須具國家主權象徵與台灣特色

2022/7/9 15:53（7/9 16:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院長游錫堃（前右）9日出席「2022國會新園區設計工作坊成果展」，參觀現場展出作品，了解園區設計願景。中央社記者謝佳璋攝 111年7月9日
立法院長游錫堃（前右）9日出席「2022國會新園區設計工作坊成果展」，參觀現場展出作品，了解園區設計願景。中央社記者謝佳璋攝 111年7月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北9日電）立法院長游錫堃今天出席「國會新園區設計工作坊成果聯展開展典禮」，他致詞指出，希望未來選址興建的國會新園區，能代表國家主權且具台灣特色，並強調，如果無法找出合適地點，自己任內也不會輕易下決定。

游錫堃推動立法院遷改建，今天出席由中國文化大學景觀學系、中原大學建築學系、東海大學建築系、實踐大學建築設計學系、國立成功大學建築學系、國立台北科技大學建都所、國立高雄大學建築學系7所學校共同參與的「國會新園區設計工作坊成果聯展開展典禮」。

游錫堃致詞時指出，民主國家的國會是國家主權象徵之一，英國有所謂的「國會萬能論」，美國總統就職在國會山莊，可見意義重要；感謝7所學校參與此次設計，相信對於國會遷建有很大幫助。

他說，隨著台灣的國際能見度日益提升，先進國家訪賓越來越多，但目前的立法院違章雜陳、建築老舊、管線凌亂，又屬法定古蹟無法增改建，空間使用上早面臨困境，興建一座名實相符的新國會愈形迫切。

游錫堃表示，台灣的民主指數和自由指數在全世界的評比，包括「經濟學人資訊社」（EIU）或美國「自由之家（Freedom House），都是名列前茅，在亞洲更是數一數二，立法院現在遇到空間使用困難，需要大家共同努力，讓台灣有一個象徵最高民主殿堂和主權意義的園區。

他說，當年在宜蘭縣長任內，將宜蘭縣議會一樓提供給民眾集遊陳抗，避免風吹日曬，現在民眾在立法院仍需露天抗議，他感到難過。

游錫堃表示，希望未來選址興建的國會新園區，能代表國家主權且具台灣特色，即使在任內如果無法找出合適地點，他也不會輕易下決定。（編輯：郭無患）1110709

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族