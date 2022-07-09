游錫堃：國會新園區須具國家主權象徵與台灣特色

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（中央社記者賴于榛台北9日電）立法院長游錫堃今天出席「國會新園區設計工作坊成果聯展開展典禮」，他致詞指出，希望未來選址興建的國會新園區，能代表國家主權且具台灣特色，並強調，如果無法找出合適地點，自己任內也不會輕易下決定。

游錫堃推動立法院遷改建，今天出席由中國文化大學景觀學系、中原大學建築學系、東海大學建築系、實踐大學建築設計學系、國立成功大學建築學系、國立台北科技大學建都所、國立高雄大學建築學系7所學校共同參與的「國會新園區設計工作坊成果聯展開展典禮」。

游錫堃致詞時指出，民主國家的國會是國家主權象徵之一，英國有所謂的「國會萬能論」，美國總統就職在國會山莊，可見意義重要；感謝7所學校參與此次設計，相信對於國會遷建有很大幫助。

他說，隨著台灣的國際能見度日益提升，先進國家訪賓越來越多，但目前的立法院違章雜陳、建築老舊、管線凌亂，又屬法定古蹟無法增改建，空間使用上早面臨困境，興建一座名實相符的新國會愈形迫切。

游錫堃表示，台灣的民主指數和自由指數在全世界的評比，包括「經濟學人資訊社」（EIU）或美國「自由之家（Freedom House），都是名列前茅，在亞洲更是數一數二，立法院現在遇到空間使用困難，需要大家共同努力，讓台灣有一個象徵最高民主殿堂和主權意義的園區。

他說，當年在宜蘭縣長任內，將宜蘭縣議會一樓提供給民眾集遊陳抗，避免風吹日曬，現在民眾在立法院仍需露天抗議，他感到難過。

游錫堃表示，希望未來選址興建的國會新園區，能代表國家主權且具台灣特色，即使在任內如果無法找出合適地點，他也不會輕易下決定。（編輯：郭無患）1110709