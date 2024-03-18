外交部：史瓦帝尼王國總理訪台 將晉見總統蔡英文

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（中央社記者游凱翔台北18日電）外交部今天指出，非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素（H. E. Russell Dlamini）伉儷應台灣邀請今天率團到訪，總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長陳建仁將分別接見，並拜會中油、世曦工程等單位。

外交部上午發布新聞稿表示，戴羅素此行是自去年11月接任總理後首次訪台，訪團成員除總理夫人琵莉蕾（Madame Philile Dlamini）外，史國天然資源暨能源部長隆寇凱拉親王（H.R.H. Prince Lonkhokhela）、親王夫人伊梅妲（Inkhosikati LaMabuza Emelda），及總理府政務次長史都華（Bertram Stewart）等內閣重要成員隨團來訪。

外交部指出，台灣至為重視戴羅素來訪，總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長陳建仁將分別接見，外交部長吳釗燮也將設宴款待；此外，戴羅素另將拜會台灣中油股份有限公司桃園煉油廠及台灣世曦工程顧問股份有限公司等企業，討論台灣協助史國興建戰略儲油槽等合作計畫細節。

外交部也提到，訪團將出席外交部及中華民國對外貿易發展協會20日下午在台北喜來登大飯店舉辦「史瓦帝尼投資商機說明會」，向台灣業者介紹史國在非洲優越的地理位置以及具有各項關稅優惠的優勢，將史國作為拓銷非洲的產品基地；此外，訪團也將搭乘高鐵前往台南，參訪國立成功大學及該校防災研究中心，及參觀台南台鋼獵鷹籃球隊主場館。

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外交部表示，史瓦帝尼王國政府多年來持續在各個國際場域中發言力挺台灣參與國際，戴羅素去年11月上任後，於同年12月代表史國出席「聯合國氣候變化綱要公約」第28屆締約方大會（UNFCCC COP28）氣候行動峰會，在會中為台執言，以具體行動展現對台灣的支持，外交部表達誠摯謝意。

外交部強調，繼史國外交暨國際合作部長戴柏莉（H.E. Pholile Shakantu）於今年1月31日訪台後，史國政府最高行政首長總理戴羅素也於短期內率團訪台，彰顯台史兩國堅實邦誼。外交部將持續與史國政府密切合作，深化台史在所有領域的互動交流，以增進兩國民眾的共同福祉。（編輯：郭無患）1130318