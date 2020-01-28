綠電足基礎建設佳 德國東部誕生電動車產業鏈

（中央社記者林育立柏林28日專電）各國電動車產業先驅近年看上擁有綠電等優勢的德國東部，相繼到當地設廠，這個地區正誕生全新的電動車產業鏈。

首先，中國車用電芯龍頭廠商寧德時代（CATL）在歐洲的第一座工廠，將落腳在阿恩斯塔特（Arnstadt），投資金額18億歐元，預計明年底開始量產。

美國電動車先驅特斯拉（Tesla）在歐洲的第一座工廠，今年上半年也將在柏林近郊動工，計劃僱用1萬名員工。

此外，美國電池廠商Farasis、高級車大廠戴姆勒（Daimler）旗下的電池組裝廠Accumotive、生產快速充電樁的德國廠商ME Energy、製造鋰電池原料的荷蘭AMG精煉廠，也全都設廠在德國東部。

除了兩德統一後打造的現代化基礎建設，綠電和歐盟補貼等優勢，也是德國東部吸引各國電動車業者進駐的主因。

時代週報（Die Zeit）分析說，電動車的生產需要零碳排的再生能源，德國東北部地勢平坦，風力發電條件良好，可提供足夠的綠電。

其次，與西部和南部的人口密集區比起來，東部人口稀疏，產業發展相對落後，工業區的地價不僅便宜，員工薪資也相對低，投資者還可獲得歐盟補貼。

不過，研究東部經濟數十年的衣佛研究所（Ifo Institute）專家藍格尼茲（Joachim Ragnitz）警告，企業如果只是利用當地便宜又可靠的人力，而不願在當地生根，遲早有一天還是會外移。

藍格尼茲指出，這些企業是否願意與在地的研究機構合作，將研發能量留在當地，將是電動車產業在東部永續發展的關鍵。（編輯：林憬屏）1090128