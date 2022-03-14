台灣與印度機構簽署備忘錄 致力科學教育合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里14日專電）台灣海洋科技研究中心今天與印度理工學院古瓦哈蒂校區（IIT Guwahati）智能網路物理系統中心簽署備忘錄，未來致力於促進人員互訪、合辦短期課程及國際研討會等合作。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，合作備忘錄由海洋中心主任王兆璋與印度理工學院古瓦哈蒂分校校長希塔拉姆（T. G. Sitharam）透過郵寄完成「異地簽署」備忘錄。

台灣海洋科技研究中心是科技部轄下國家實驗研究院附屬機構，而智能網路物理系統中心則是受印度科技部補助的重點支持發展研究創新中心（TIHs）。

根據備忘錄，雙方將以促進人員交流、共同舉辦短期課程、大型國際會議等活動，搭建台灣與印度之間的教育、科學與文化合作橋梁。

兩機構去年4月曾在中華民國駐印度代表處科技組的介接下，透過線上會談，針對水下科學設備議題進行意見交流與討論。

駐印度科技組長王金燦向中央社表示，印度科技部2020年12月提供總計161億盧比（約新台幣60億元），重點支持25個研究創新中心的發展，包括智能網路物理系統中心。

這是駐印度科技組過去一年來促成台、印度研究機構簽署的第3份合作備忘錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

之前的2份分別為：國立成功大學與印度理工學院馬德拉斯校區（IIT Madras）去年4月簽署的感測器及聯網技術合作備忘錄，以及國研院國網中心和印度理工學院堪坡校區（IIT Kanpur）上個月簽署的資安技術合作。

目前駐印度科技組正就氣象、地震、海洋及跨域等永續災防科技應用，和印度地球科學部洽談部會層級合作。王金燦表示，未來將匯整所有相關層級間合作，以擴大效益。（編輯：高照芬）1110314