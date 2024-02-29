看好電力將帶動下一波手機革命 電池登MWC亮點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴塞隆納28日綜合外電報導）比一支不用40分鐘就可以充飽飽的智慧型手機還讚的，當屬一個可以持續提供手機電力50年的小型核電池。

法新社報導，一天到晚替手機充電的無奈感已傳達到業者耳裡，因此無不加緊腳步，研發充電速度更快、電力更持久的電池。

一年一度的全球行動通訊大會（MWC）26日在西班牙巴塞隆納（Barcelona）登場，4天會期中，業者無不凸顯自家在電池研發的進展。

弗雷斯特研究公司（Forrester Research）分析家余松（Thomas Husson）告訴法新社說：「所有製造商都在研究效能更好的電池。普遍的共識是，這是我們落後且有必要改進的一個領域。」

他補充說，隨著智慧型手機功能日益大同小異，電池表現就成了在茫茫手機市場中「脫穎而出」的關鍵。

自第一支智慧型手機於2000年代進入市場以來，電池領域已多次做出革新，諸如無線充電等；然而，這方面仍有很大的進步空間。

市調公司Allied Market Research在研究調查中寫說，隨著電玩、社媒等這類耗電的應用程式（App）日趨盛行，「加強手機電池容量」的需求也日增，在廠商之間掀起了一場創新競賽。

目前智慧型手機大多使用鋰離子電池。鋰離子電池由鋰、鈷和錳等稀有金屬製成，除了有原料價格愈來愈貴的困擾，也有愈用愈衰退的現象。

為了解決問題，廠商都在探索以鋰硫或石墨烯作為替代品的可能性；如此一來不僅電力可更長久，也可以減少對稀有元素的倚賴。

韓國科技業巨擘三星（Samsung）據報正在研發固態電池，儲存的電量更多、充電速度更快，且安全性更高。三星力拚於2027年推出這款電池。

三星最大競爭對手蘋果（Apple）則在開發自家電池。根據韓國科技媒體網站ETNews報導，蘋果目標是最快於2025年開始將自家電池內建到各款設備之中。

中國新創公司貝塔伏特1月時公布一款新的「核電池」，直指這顆電池可以應用在手機上且50年不用充電。

總部在北京的貝塔伏特公司表示，這款新世代電池是全球第一個微型化原子能電池，將鎳-63核同位素放入比硬幣還小的模組中。

貝塔伏特並未參加巴塞隆納的全球行動通訊大會，也沒有說明這款電池何時開始量產，僅表示還在進行測試階段。

分析公司CCS Insight的首席研究員伍德（Ben Wood）告訴法新社說：「拜電動汽車開發之賜，投入電池技術的資金達空前規模，對電池業來說是一個很令人欣喜的時代。」

「如果有人能解決電池問題，局勢將大為改觀。一個電力可維持兩週的手機？這不是太棒了嗎？但我們還要許多許多年才能看到這化為現實。」（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1130229