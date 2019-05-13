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墾丁海角採茶風情 國境之南港口茶

最新更新：2019/05/13 10:36
屏東滿州鄉港口村是台灣海拔最低、也是最南端的產茶地，墾丁國家公園管理處與港口社區將在18日舉辦「海角Tea time」活動，讓民眾體驗南方採茶風情。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月13日
屏東滿州鄉港口村是台灣海拔最低、也是最南端的產茶地，墾丁國家公園管理處與港口社區將在18日舉辦「海角Tea time」活動，讓民眾體驗南方採茶風情。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月13日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）屏東滿州鄉港口村是台灣海拔最低、也是最南端的產茶地，「港口茶」已有百年歷史，墾丁國家公園管理處與港口社區將於18日辦「海角Tea time」活動，讓民眾體驗南方採茶風情。

墾管處表示，港口茶產區海拔不及100公尺，是全台灣海拔最低、也是最南端的產茶區，港口茶與洋蔥、瓊麻合稱「恆春三寶」。

墾管處指出，港口茶的由來，民間相傳清朝光緒年間，由於恆春縣令周有基喜歡喝茶，祖籍福建的茶農自武夷山攜回茶種，種植在港口村而得名。

墾管處表示，恆春半島陽光充足，但沒有雲霧帶，不適合種茶，但港口茶適應力強且耐乾旱，迎著太平洋鹹鹹的海風，葉面厚、水份少、葉片有白色鹽霧，成就了獨一無二的特色，入喉先苦後甘。

「海角Tea time」引領民眾親自體驗採茶及港口村的自然人文風情，循著茶山的小徑尋訪當地人、事、物，登頂眺望茶園與太平洋。

活動中並讓參加者重溫最古樸的包茶手藝，體驗用傳統素雅的紙，包上茶葉，再用藺草綁起，最後蓋上百年老店鎮店的朱砂印，每位參加者就可以免費帶回家。有意參加者可上墾管處官網查詢詳情。（編輯：方沛清）1080513

墾管處表示，港口茶產區海拔不及100公尺，是全台灣海拔最低、也是最南端的產茶區，港口茶與洋蔥、瓊麻合稱「恆春三寶」。18日將舉辦「海角Tea time」活動，讓民眾體驗最古樸的包茶方式。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月13日
墾管處表示，港口茶產區海拔不及100公尺，是全台灣海拔最低、也是最南端的產茶區，港口茶與洋蔥、瓊麻合稱「恆春三寶」。18日將舉辦「海角Tea time」活動，讓民眾體驗最古樸的包茶方式。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月13日
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