雙子星案進度慢 柯文哲擬找中央溝通

（中央社記者黃麗芸、梁珮綺台北20日電）多名台北市議員今天指出，雙子星案進度延遲，是否為政治審查介入，會不會找總統蔡英文、行政院長蘇貞昌溝通；台北市長柯文哲說，似乎政府效率差，將找蘇貞昌談。

柯文哲上午到台北市議會進行「雙子星開發案、大巨蛋案、公宅政策與包租代管成效、都市更新及為老建物改建方案等」專案報告。

國民黨台北市議員張斯綱表示，台北市政府認定雙子星案並無中資，但經濟部投審會卻一再要求補件、說明，是否認為政治審查介入此案，並問到柯文哲近來民調回升，會不會想入主中央搞好效率，或是去找蔡總統和蘇貞昌溝通。

同黨籍市議員羅智強也問到，雙子星案7度要補件，這是否合理，且投審會還批北市府不懂程序、送案慢。

秦慧珠則指出，柯文哲認為雙子星案卡在投審會，「要解決這問題應該要主帥出馬」，問柯文哲有無想過找蘇貞昌談一談。

她表示，自己看到相關報導，有部分立委要求卡雙子星案，投審會在立院壓力下，自然不敢放行，詢問柯文哲「案子不過的可能性非常大，對不對」。

民主進步黨台北市議員王世堅說，柯文哲從2014年底上任以來，扣除雙子星案招標作業、投標的審查作業後，柯市府已虛耗3年，「3年1095天，天方夜譚也才1001夜，雙子星案你的虛耗不作為，比天方夜譚還離譜耶」。

王世堅說，雙子星案最優申請人南海控股集團今年1月25日才向投審會遞出申請，從柯文哲開罵中央政府卡雙子星案至今，「算起來充其量不到100天」，表示古時候是50步笑百步，柯文哲卻是1000天笑100天。

國民黨市議員戴錫欽則表示，雙子星案原則很簡單，是中資就中資，應說明清楚，中央卻以拖待變，想藉此卡柯文哲。

柯文哲答詢表示，自己一開始就表明態度，誰得標他沒意見，趕快決定就好，「不敢說是特別卡台北市政府還是卡柯文哲，但覺得好像是整個政府效率就是這麼爛」，並說這種眾所矚目的案子，不知在拖什麼，但相信民進黨政府有聽到。

他還說，自己猜還會有第8次（補件、說明），認為若要問就一次問清楚。

面對秦慧珠問說是否要找蘇貞昌談一談。柯文哲回答「好」，他說，政府最大問題是「不會跟你說no，只是叫你補件」。

同時，他也解釋，前3年是在處理、解決雙子星案的相關法律糾紛；並回應戴錫欽說「也不是卡我，整個效率都很差」。（編輯：李亨山）1080520