太平藍染揚名國際 工藝創作聯展中市登場

水源地文教基金會董事長葉晉玉（右）致力推廣太平藍染工藝，14日帶領藍染工藝師江婕妤（左）等人在台中舉辦工藝創作聯展，展出多件適合生活家居的藍染作品。中央社記者郝雪卿攝 108年8月14日

（中央社記者郝雪卿台中14日電）致力在台中市太平山區推廣太平藍染工藝的水源地文教基金會董事長葉晉玉，今天帶領藍染工藝師舉辦工藝創作聯展，希望讓這項傳統工藝可以走向一般民眾的日常生活之中。

葉晉玉在台中市太平山區頭汴坑帶領社區婆婆媽媽一起從事藍染工藝，由基礎技藝一步步做起，讓這項農村工藝作品，從台灣走向國際，代表台灣參加多項國際商展，足跡遍及美國、法國、泰國、新加坡及中國等。

繼5月在台北國家文創禮品館舉辦聯展後，葉晉玉再度帶領太平藍染工藝師在中友百貨公司聯展，展出多件適合生活家居的藍染作品，他表示，希望讓農村的常民經濟也可以走進一般人的日常生活之中。

這次參與聯展作品有江婕妤的藍染時鐘系列、詹雅汶的藍染桌燈家飾系列產品、林麗貞的藍染桐花圍巾系列、顏秋珠的藍染服飾及絲巾系列產品，每件作品都是純手工精心製作而且獨一無二。

去年拿下台灣優良工藝品的江婕妤表示，藍染工藝在百年前很興盛，後來被化學染料取代而沒落，葉晉玉於10年前帶領社區媽媽文化復興，這是一條從無到有的創作過程。

江婕妤指出，藍染的原料是從藍草提煉而來，大約10公斤的藍草可以提煉1公斤的染料，染色過程也很繁複，必須重複染色16次，沒有機器設備，完全手工，以一條圍巾為例，大約需要3到4天才能完成，而她創作的藍染時鐘系列「藍金歲月」，是以漸層藍染去呈現時代精神，共有12種顏色，需要不同濃度的染缸去染，而且每種顏色都要重複染16次。

葉晉玉表示，雖然太平藍染發展的每一步路都很艱辛，但是獲得外界很多的鼓勵，不僅開創地方創生的奇蹟，更帶動地方產業的發展與弱勢就業。（編輯：謝雅竹）1080814