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新北3童染疫 林口2校停課14天
首頁 / 地方

高雄國小14日開學 安親班幼兒園防疫規定比照校園

2022/2/13 15:43（2/13 16:06 更新）
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高雄市國小14日將開學，市長陳其邁（中）13日提醒各校落實防疫措施，並且要求各安親班、幼兒園比照國小進行防疫。中央社記者曾以寧攝 111年2月13日
高雄市國小14日將開學，市長陳其邁（中）13日提醒各校落實防疫措施，並且要求各安親班、幼兒園比照國小進行防疫。中央社記者曾以寧攝 111年2月13日
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（中央社記者曾以寧高雄13日電）高雄市國小明天將開學，市長陳其邁今天提醒各校落實防疫措施，並且要求各安親班、幼兒園比照國小進行防疫，包含落實清消、暫緩校外教學，以及記錄同住家人是否有呼吸道症狀等。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上宣布，今天高雄市沒有新增確診個案，但是針對高雄市國小延至明天開學，他提醒學校務必落實防疫措施，且各安親班與幼兒園也要比照國小進行防疫。

他說，有呼吸道症狀的家長及師生都應該要立即就醫、不可入校；校園並應落實清消，門把、水龍頭每2小時清消1次；暫緩或延期辦理2月底的畢旅、校外教學；且各校只要有1人確診就全校停課14天。

陳其邁也說，因為同學的生活相當單純，不是在學校就是在家裡，所以針對家長的情況也會特別注意，學生聯絡簿上要記錄同住家人體溫及是否有呼吸道症狀。

他並表示，基層診所若有診療到上呼吸道症狀的學童，務必進行COVID-19快篩或PCR採檢。

針對國小延後一天開學，學期是否會延後一天結束，高雄市政府教育局表示，11日學生預防性停課、教職員工不停班。學校可依所訂補課暨課業學習計畫，完成停課期間各學習領域課程內容，暑假不會延後開始。（編輯：陳仁華）1110213

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