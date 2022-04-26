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彰化徵選百大商品 吸引老將、潛力新星店家較勁

2022/4/26 13:47（4/26 14:41 更新）
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為鼓勵縣內產業創新、提升品牌形象，彰化縣政府特別規劃「彰化百大商品徵選活動」，26日在縣府前廣場舉辦啟動記者會，縣長王惠美（左5）等人出席。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年4月26日
為鼓勵縣內產業創新、提升品牌形象，彰化縣政府特別規劃「彰化百大商品徵選活動」，26日在縣府前廣場舉辦啟動記者會，縣長王惠美（左5）等人出席。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年4月26日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）彰化縣政府擴大規模舉辦百大商品徵選，除吸引往年伴手禮獲選店家表達參賽意願，也有不少新興店家想藉此打出知名度，甚至還有社區發展協會響應，即日起至5月31日開放報名。

彰化明年建縣300年，為鼓勵縣內產業創新、提升品牌形象，彰化縣政府特別規劃「彰化百大商品徵選活動」，今天在縣府前廣場舉辦啟動記者會，縣長王惠美表示，彰化縣人文薈萃、物產豐厚，孕育許多傳統老店，邀請在地傳承老店、新創商店、品牌業者參加徵選。

王惠美致詞說，「彰化很有料，只是過去太低調」，彰化歷史很有底蘊，如何行銷彰化的好、彰化的美，需要大家共同努力，迎接建縣將滿300年，縣府要將彰化的好物、好食、好伴手禮，推薦給全國鄉親及國外遊客，因此辦理百大商品徵選，以利推廣優質產品。

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王惠美表示，只要稅籍設在彰化縣，或商品在彰化縣生產或加工，其中食品類需額外檢附食安證明，一家業者最多可報名3樣商品，即日起至5月31日開放報名，最後再選出的10大精品，還有機會參加農業博覽會行銷、網紅直播推薦、上電視節目行銷等多重曝光管道。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處透過新聞稿表示，徵選活動第1階段為初選，評分以專家學者占60%、民眾網路票選占40%；第2階段為決選，由初選總分排序前20名商品參加10大金質獎決選，參賽詳情搜尋「2022彰化百大商品徵選活動」臉書粉絲專頁。（編輯：李錫璋）1110426

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