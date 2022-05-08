居隔電子圍籬取消 新北：中央早點做民怨會較少

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新北市長侯友宜（左）8日到居家照護關懷中心慰問接線人員，並致贈康乃馨祝賀母親節快樂，感謝所有人員的辛勞。中央社記者王鴻國攝 111年5月8日

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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市長侯友宜今天說，新北醫療資源不足，須採更快速應變機制，提早推居家照護以確保醫療量能穩定；中央取消居家隔離者電子圍籬，如果早10天前做，相信民眾抱怨聲音會較少。

侯友宜今天向新北市政府居家照護關懷中心同仁及志工祝賀母親節快樂，他接受媒體聯訪時針對中央流行疫情指揮中心昨天宣布取消居家隔離者的電子圍籬等問題表示，中央取消電子圍籬，居家隔離轉型，取消被動式變為主動式，如果早10天前做，相信民眾抱怨的聲音會比較少。

侯友宜指出，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新北是全國醫療資源最不足的區域，面對最高的確診數及最大的居隔量，必須採更快速應變機制，希望中央能看到新北先碰到的問題，才會提「居隔轉型」，希望讓新北先試行，化被動變主動管理。

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他表示，新北市醫療量能已開出1936個專責病床，空床率大約占33%，提前近1個月啟動居家照護，以及開啟全國最大量的集中檢疫中心，共有2177床。新北市在浪頭上，目前居家照護有5萬多人，希望把醫療量能的目標置於保全中重症及高風險族群。

他指出，今天是母親節，市民面對政策轉換恐較難掌握很多訊息，居家照護關懷中心要不斷回應問題，因此，動員3500名志工每天接6萬人次電話，醫護、公衛體系同仁及志工夥伴非常辛苦。（編輯：戴光育）1110508