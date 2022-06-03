原鄉小巷世中運獲3獎牌 達魯瑪克東園三街成國手街

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東體中柔道隊在世中運拿下4獎牌，其中3選手巧合都住在台東達魯瑪克部落東園三街，前後相距不到300公尺，隔壁鄰居開心的說「東園三街是國手街」。

日前法國諾曼第2022年世界中學生運動會，國立台東大學附屬體育高級中學參加柔道隊的4名學生，王桀曦獲銀牌、黃立帆和林敬翔分獲不同量級銅牌、孫立威獲第5名。

巧合的是，黃立帆、王桀曦、孫立威都是住在同一條小巷–台東縣卑南鄉達魯瑪克部落東園三街，前後不到300公尺。

選手6月1日傍晚回到台東，達魯瑪克部落長輩和體中校長老師聚在台東火車站，迎接選手榮歸，拉起道賀紅布條，獻上花環，隨後車隊遊行部落，和族人分享榮耀。

黃立帆的母親黃恩倍今天接受中央社記者訪問，她開心的說，3名小孩都住在東園三街短短的300公尺內，這2天隔壁鄰居和部落族人都開玩笑說「東園三街是國手街」。

黃恩倍說，這3名小孩能拿到獎牌平常的努力訓練當然是必備條件，但還要靠老天爺的幫助才能臨門一腳。她說，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，國際競賽必須是PCR陰性，因此教練在出國前幾天就將小孩帶回自己家，減少外面接觸感染。

出國前從台東到台北後直接前往體育總會快篩和PCR，如出現陽性就直接回家了，幸好小孩一路到出場比賽都是陰性。

除了要經過疫情篩檢的重重關卡外，世中運4年1次，選手年紀在13歲至17歲間，因此並不是成績好就能參賽。這些小孩不僅靠自己的努力還要靠老天爺的幫忙。

黃立帆說，參加國際賽事，看到自己的體格和力量，還有很大的落差，要贏得比賽，需要靠技巧才有機會，回國後會再強化自己，將柔道技術練得更精進，希望在下一場國際賽事2022年亞洲青年暨青少年柔道錦標賽拿到更好成績。

孫立威表示，對手除了高大，力量大速度快，第一次參加國際賽事也很緊張，有了這次經驗，重新調整自己的狀態，希望下次比賽，可以摔出好成績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王桀曦表示，這次的國際賽只是剛開始，未來還有更多的挑戰等著，繼續努力，改進自己的不足，往下個目標邁進，感謝上帝所賜的一切。

教練陳佳峰表示，世界中學生運動會是限13歲至17歲在校中學生參加的國際綜合性運動會，1990前2年舉辦1次，1990後改4年1次，旨在加強各國和地區之間中學生的交流與溝通，透過參與各項體育比賽和文化教育活動，柔道項目必須先經過菁英國手選拔及年齡的限制，因此能獲選中華代表的機會難能可貴。（編輯：黃世雅）1110603