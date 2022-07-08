彰縣加碼補助1萬 農民種硬質玉米每公頃可領7萬

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）農委會實施「稻作四選三」政策，農民需在其中一期種植玉米或休耕才能繳交公糧；彰縣府宣布，如種植硬質玉米，每公頃加碼補助1萬元，加上農糧署補助6萬元，農民每公頃可領7萬元。

農委會日前宣布實施「稻作四選三」政策，也就是農友種植水稻在2年4個期作中，最多可選擇3個期作種植水稻申報交公糧或稻作直接給付，最少須有1個期作辦理休耕或申報種植水稻以外作物，另農糧署為鼓勵農民擴大種植硬質玉米，也提供每公頃新台幣6萬元的契作獎勵金。

彰縣府今天發布新聞稿指出，農委會實施「稻作四選三」政策，農民今年如果沒有其中一期種植雜糧、硬質玉米或休耕，就無法繳交公糧，而彰化縣約有5000公頃必須進行轉作或休耕，由於硬質玉米從種植到採收機收成都有一貫化作業可協助，收成後所得歸農民所有，希望鄉親能配合政府政策，種植硬質玉米。

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縣府指出，農糧署為推廣擴大種植硬質玉米政策，提供每公頃6萬元的契作獎勵金，縣府為鼓勵農民種植硬質玉米，每公頃再加碼補貼1萬元，希望透過推廣種植硬質玉米，提供彰化在地農民優良的飼料及較為低廉的飼料價格。

縣府表示，只要符合申報休耕、轉作農地等條件的農友，可攜帶身分證、土地所有權狀或謄本、存摺及印章，向各鄉鎮市農會申報契作玉米，申報時間至今年7月31日為止。（編輯：謝雅竹）1110708