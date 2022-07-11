電動車起火救災耗水 台南採購車用滅火毯

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）隨著電動車逐漸普及，電動車火災處理方式也成為討論話題，台南市消防局採購3組車用滅火毯，以覆蓋起火車輛阻絕氧氣方式控制火勢，可改善鋰電池起火救災需要大量用水情況。

台南市政府消防局今天發布新聞稿指出，台南市於去年7月曾發生1起電動車自撞起火事件，當時車輛電池部位不斷有火舌冒出，消防局先後調派6部水車持續灑水替鋰電池降溫，而從國外類似案例也可發現，電動車鋰電池起火，需要大量水才能滅火，且有復燃可能性。

台南市消防局指出，當水資源不足的情況下，勢必尋求更好方式解決電動車火災，因此決定採購滅火毯供車輛救災使用。

台南市消防局指出，消防局採購的這款滅火毯在覆蓋起火的車體時，可降低周圍溫度並減少煙霧產生，特殊矽膠塗層可抑制有毒物質和氧氣穿透，使車輛電池在受控制狀態下燃燒，防止火勢延燒周圍物體。

台南市消防局指出，滅火毯可耐攝氏1000至1300度高溫並可重複使用，尺寸為長8公尺、寬6公尺，重約30公斤，僅需2人即可拉開覆蓋起火車輛，盡可能與地面密合以阻絕燃燒反應所需的氧氣而控制火勢，避免浪費大量水資源，可算是相對理想的電動車滅火第一線防護工具。（編輯：謝雅竹）1110711