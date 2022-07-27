更多編輯台推薦新聞：
影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景
政治

影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄
國際

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

體貼長者指標字體圖示都放大 北捷市政府站試辦

2022/7/27 17:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北捷運公司今天表示，市政府站試辦高齡及失智友善指標，標誌字體與圖示都放大、增設指示箭頭與地貼等，將陸續擴及重要轉乘站、鄰近醫院及長者進出較多的車站。

台北捷運發布新聞稿指出，為打造長者及失智者友善乘車環境，即日起於板南線市政府站試辦高齡及失智友善指標，站內「標誌字體」及「圖示」將更方便閱讀及辨識，導引燈箱出口字體及電梯圖示再放大、月台增設出口方向指示箭頭、電扶梯處增加箭頭地貼指引搭乘方向等。

北捷表示，使用敬老卡搭捷運的運量百分比逐年上升，從民國106年的5.49%至110年已達到8.47%。這次更新的指標，包括調整並放大高齡者及失智者常使用的電梯、廁所告示等訊息版面。

此外，加大出口資訊圖、車站位置圖內的轉乘公車資訊字體，閱讀更加清晰；整合牆面、月台柱面及地貼相關設施及引導指標，適時以「箭頭符號」加以輔助，方便長者辨識前進方向。

北捷指出，未來將陸續擴及重要轉乘站、鄰近醫院及長者進出較多的車站，預計民國112年7月底前完成。（編輯：戴光育）1110727

北捷
台北捷運板南線異常2.5小時 上班通勤人潮擠滿捷運站【更新】 台北捷運板南線異常2.5小時 受影響旅客可退費
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族