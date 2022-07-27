體貼長者指標字體圖示都放大 北捷市政府站試辦

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北捷運公司今天表示，市政府站試辦高齡及失智友善指標，標誌字體與圖示都放大、增設指示箭頭與地貼等，將陸續擴及重要轉乘站、鄰近醫院及長者進出較多的車站。

台北捷運發布新聞稿指出，為打造長者及失智者友善乘車環境，即日起於板南線市政府站試辦高齡及失智友善指標，站內「標誌字體」及「圖示」將更方便閱讀及辨識，導引燈箱出口字體及電梯圖示再放大、月台增設出口方向指示箭頭、電扶梯處增加箭頭地貼指引搭乘方向等。

北捷表示，使用敬老卡搭捷運的運量百分比逐年上升，從民國106年的5.49%至110年已達到8.47%。這次更新的指標，包括調整並放大高齡者及失智者常使用的電梯、廁所告示等訊息版面。

此外，加大出口資訊圖、車站位置圖內的轉乘公車資訊字體，閱讀更加清晰；整合牆面、月台柱面及地貼相關設施及引導指標，適時以「箭頭符號」加以輔助，方便長者辨識前進方向。

北捷指出，未來將陸續擴及重要轉乘站、鄰近醫院及長者進出較多的車站，預計民國112年7月底前完成。（編輯：戴光育）1110727