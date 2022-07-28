新北市生涯發展教育中心啟用 助學生適性揚才

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市生涯發展教育中心今天啟用，將結合16所職業試探中心及專業老師、業界資源，讓國中學生升高中時，在工、農、商、家事、海事、藝術、醫護等7大類，找到人生的方向。

新北市生涯發展教育中心設置在板橋區大觀國中，今天由市府教育局、文化局、新聞局、勞工局、經發局、青年局、大學、高中與國中小校長代表、民間企業，一起宣布啟用，

大觀國中校長羅珮瑜曾任教育部生涯發展教育暨技藝教育專案協同主持人，她接受中央社記者訪問時表示，新北市已有16座職業試探中心，但較著重於各職業類群的試探；生涯發展教育中心的定位在於資源整合，規劃適性教育藍圖與願景，整合跨局處力量及民間資源，讓新北學子適性揚才。

羅珮瑜說，適性發展不只有侷限職業探索，還要輔導學生找到自己興趣與性向，新北市生涯發展教育中心擁有多功能，除開放全新北學校利用影音、圖書資源、桌遊等資料庫，還可讓生涯發展教育輔導團舉辦老師培力與研習。

市長侯友宜主持啟用儀式時表示，重視品德教育與適性發展，協助學生快速找到人生方向，只要把學生放對位置，人人都是天才。盼望中心幫學生及早適性發展，找到人生規劃的夢想。

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教育局長張明文說，將跨局處整合資源，善用文化局生涯圖書資源，開放學生到文化場館擔任半日館員，體驗真實場域實作。透過經濟發展局規劃，讓觀光工廠成為多元職業試探場館。

另外，勞工局提供師生飯店等職場體驗機會、青年局籌辦求職須知、生涯規劃等青年職涯課程，並持續與泰山文化基金會合作推廣生涯講座、和宜鼎國際文教基金會協力推動技藝教育、與111人力銀行攜手建教合作。（編輯：方沛清）1110728