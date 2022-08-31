澎湖吉貝沙尾派對婚禮 999秒花火見證愛情

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來自台灣及澎湖的12對新人參加「2022海洋派對－情定吉貝」活動，31日在夕陽、沙灘、海洋下，共同宣讀愛的宣言，完成終身大事，澎湖縣長賴峰偉（前右8）等人出席見證。（澎湖縣政府提供）中央社 111年8月31日

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（中央社澎湖縣31日電）澎湖吉貝沙尾今晚喜氣洋洋舉行派對婚禮，台澎兩地12對新人宣讀愛的宣言，在999秒花火秀見證下情定吉貝，並接受眾人滿滿的祝福。

2022海洋派對「情定吉貝」活動，今晚進入最高潮，來自台灣11對及澎湖在地1對新人參與。在夕陽、沙灘、海洋與彩煙下，共同宣讀愛的宣言，完成終身大事，現場並施放長達999秒的花火秀，象徵愛你久久。

澎湖縣長賴峰偉偕同夫人郭美珍、澎管處長許宗民、議員宋昀芝、陳慧玲等人都到場見證，給予新人們滿滿祝福，也應允明年會繼續辦理海洋派對婚禮。

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參加「2022海洋派對-情定吉貝」活動的12對新人，縣府贈送每對新人陳永興手工漆盤、仙人掌擴香石、貝殼項鍊和造型杯、文石對章、雞母狗手工皂、囍字囍米禮盒等地方特色好禮紀念。

澎湖縣政府表示，「2022海洋派對-情定吉貝」活動，自8月29日起展開，安排主題婚紗攝影、海島婚禮、情定晚宴、音樂派對、海島小旅行等結婚旅遊系列活動，讓新人們留下永生難忘的回憶，之後將由吉貝社區聚落舉辦一系列主題深度旅遊，推廣秋冬之旅。（編輯：郭諭儒）1110831

澎湖縣政府舉辦「2022海洋派對－情定吉貝」活動，來自台灣及澎湖的12對新人31日在吉貝沙尾完成終身大事，縣長賴峰偉（前右5）偕同夫人郭美珍（前右4）到場見證，並給予新人們滿滿的祝福。（澎湖縣政府提供）中央社 111年8月31日