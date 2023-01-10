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澎湖發春節敬老平安禮金 65歲以上每人5000元

2023/1/10 15:47
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（中央社澎湖縣10日電）澎湖縣政府今天起發放春節敬老平安禮金，65歲以上長者每人新台幣5000元，全縣有1萬8698名長者，將發出9349萬元。

澎湖縣府今天動員近百名工作人員，在選委會2樓點鈔。澎湖縣長陳光復表示，在財政收支平衡且不增加負債前提下，今年除春節敬老平安禮金，端午敬老禮金也將加碼至5000元，造福澎湖長者。

陳光復說，縣府節省不必要的公帑開銷，積極推展各項社會福利，今年起65歲以上的長者每年可領15000元，敬老平安禮金是縣府對長者的尊敬與關懷，讓長者能買些零嘴與孫子分享，祝福長者新春快樂、家庭美滿。

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縣府社會處表示，今年春節敬老平安禮金發放，民國108年12月31日前設籍澎湖縣滿3年的65歲以上長者（46年12月31日前出生者），每人致贈敬老平安禮金5000元，共計有1萬8698名長者，總計發出9349萬元。

春節敬老平安禮金發放自今天起至3月8日止，各村里長及村里幹事發放，期間長者若不在澎湖，可委由直系親屬代領，去年12月31日以後縣內戶籍異動者，可向原戶籍地村、里長領取。未能在發放期間領取者，3月9日起至4月10日止為補發期，逾期不再補發。（編輯：郭諭儒）1120110

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