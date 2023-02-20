因應全中運 竹縣總量管制14校3/17起新生登記

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新竹縣政府宣布，為因應新竹縣舉辦全國中等學校運動會賽事，今年國中、小總量管制學校新生登記時間將比111年提早1週進行。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月20日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣政府今天宣布，因應新竹縣舉辦全中運，今年總量管制學校新生登記時間比去年提早1週，10所管制國小在3月17日至18日，4所管制國中為3月18日至19日。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，112學年度總量管制學校包含竹北市東興國中、仁愛國中、成功國中、勝利國中，以及東興國小、六家國小、十興國小、安興國小、興隆國小、光明國小、博愛國小、中正國小、嘉豐國小、新豐鄉松林國小等，共10所國小、4所國中。

縣府表示，全國中等學校運動會資格賽在3月2日登場，4月22日至27日為正式比賽，縣內多所學校都將投入支援籌備，因此112學年度總量管制學校的新生登記時間才會比去年提早。

縣府指出，上述10所管制國小新生登記時間為3月17日至18日；4所管制國中部分，東興、仁愛、成功的登記時間是3月18日，勝利國中則為3月19日。（編輯：李錫璋）1120220