夏天剪枝果樹也怕曬 釋迦樹噴白膠防曬傷一片雪白

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）夏天剪枝，果樹也要防曬。近日台東許多農民將釋迦樹幹噴上白膠，整棵樹除葉片是綠色外都是白色，遠看一片雪白；台東農改場表示，利用白色反射太陽光特性，減少果樹樹幹曬傷。

最近台東許多釋迦果園，遠望一片雪白，樹幹都噴上了「白漆」，引起民眾好奇，許多人以為是釋迦染病。台東鹿野鄉龍田村釋迦農余英儒今天告訴中央社記者，這是農業部台東區農業改良場最近推廣的「果樹枝幹日燒防範技術」，也就是夏天到了，讓「果樹換上夏裝」。

余英儒表示，5月開始，釋迦會開始剪枝，變成光禿禿的，平常葉片茂盛很少曬到太陽，剪枝後少了遮蔭，太陽直接曝曬，容易導致枝幹裂開，因此需要保護。

台東區農業改良場副場長盧柏松表示，許多果樹都會進行修剪作業，因此枝幹日燒問題其實相當普遍，典型症狀為樹皮剝落及開裂，並引起病原菌及蟲害孳生，導致樹勢逐漸衰弱。

枝幹日燒是不可逆傷害，因此防曬工作相當重要。台東農改場研發的枝幹日燒防範技術，是利用輕質碳酸鈣及白膠等資材，噴施於枝幹上，利用白色特性反射太陽光，以降低枝幹表面溫度，避免開裂，具低成本、安全及方便操作等優點；資材配方還能配合添加石灰硫磺合劑，兼具病蟲害防治功效。

農改場助理研究員陳筱鈞表示，資材調配，輕質碳酸鈣、白膠及水之比例以8公斤：1公斤：20公升為佳，白膠濃度勿過高，以免影響樹皮通氣；配制資材時，須配戴口罩操作，避免吸入輕質碳酸鈣粉末造成不適；操作上，先取輕質碳酸鈣加入常溫水中攪拌均勻，於噴施前再加入白膠，並持續攪拌至無成塊膠體為止，接著可添加0.5%至1%之石灰硫磺合劑，兼具病蟲害防治效果。

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陳筱鈞表示，噴施工具可採空壓機搭配噴砂槍頭，亦可使用果園常備的噴霧車，須注意使用噴霧車時，輕質碳酸鈣及白膠加入水中後，體積會增加為水的倍率計算；以500公升的噴藥車為例，用水量應為370至400公升，計算輕質碳酸鈣的用量為148至160公斤，白膠用量為18.5至20公斤。

盧柏松表示，受到原物料上漲影響，輕質碳酸鈣及白膠成本略有提高，每分地預估需新台幣727元至1088元不等，於果樹強剪後及落葉期間，噴施1次至2次即可；呼籲農友能重視防曬工作，維持果樹健康。（編輯：陳仁華）1130530