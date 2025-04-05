台東舊議會華麗轉身「就藝會」 成創生和藝文基地

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東舊議會重新整建，成為創生和藝文基地，新北市長侯友宜4月1日參訪。台東縣政府今天正式辦理換名儀式，新名稱「就藝會」，賦予歷史建築新生命與意義。

台東市更生路上的台東舊議會建築，由台東斜槓的公務員呂阿玉設計，自民國53年完工後承載著台東縣議會運作，至87年功成身退，103年登錄為歷史建築。

台東縣政府為活化歷史建築，105年向中央申請補助款與縣府挹注，共投入新台幣1億300萬餘元，啟動調查研究與修復再利用計畫，於109年至112年間陸續完成階段性修復工程，成功將舊議會轉型為多功能藝文場域，打造成全新的表演藝術創生基地，113年6月試營運至今，共計77場次5800餘人次參與。

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台東縣政府文化處表示，這棟歷史建物今天正式以「就藝會」名稱與大家見面，邀請藝術家、文化工作者、各部會政府機關人員、獵人學校教育基金會范清亮董事等貴賓共襄盛舉。

文化處表示，就藝會委由奇努南戶外探索教育有限公司經營，持續引入多元藝術創作與表演活動。園區內規劃多元藝文空間，包含可容納約70至80名觀眾的「小劇場」黑盒子表演空間、可供40人使用的大排練室與25 人用的中排練室、適合辦理展覽與講座的多功能空間、預計可供24名藝術工作者入住的駐村空間，以及充滿原民風味的南島客廳，歡迎各界藝文工作者探索使用。（編輯：郭諭儒）1140405