北市特教展才培育有成 5人創作澍林藝術空間展出

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）台北市教育局委託文山特殊教育學校辦理「特殊教育學生多元展才培育計畫」，為生涯開拓可能，計有5人的畫作，即日起到31日在大安區的澍林藝術空間展出，歡迎民眾前往欣賞。

教育局說，這5名創作者與作品包含陳維得的作品「洞」與「無題」系列，運用旋轉、疊加與拼貼等技法，描繪其情緒與內在流動的軌跡。

翁儁暐的作品「在去淡水的捷運上」系列，呈現自己對城市節奏與自我存在的探索。

王哲西的作品「滿福蛙蛙」，反覆描繪圖鑑中的青蛙，展現出冥想般的秩序與安定感。

曾于涵的作品「溫柔的鯨魚」系列，以宛若夢境中的鯨魚與飛鳥，穿梭於現實與想像中，靜謐又顯張力。

郭禹彤的「垃圾」系列作品，運用低明度色塊，表現自己對日常生活中混亂與資源問題的觀察與思考。

有關「台北市特教學生多元展才培育計畫」，教育局說明，自113學年度起推動，第一階段以文山特教為培育基地，規劃藝術、音樂與工藝等領域的教學模式，經由導師推薦、觀察互動等方式，遴選有藝術潛力、創作熱情的學生展開培訓。

學生有2種。教育局說，在校生部分，除每週2堂美術創作學習，並視需求安排個別課程，以培養藝術興趣與表達能力；畢業校友部分，學校持續支持在家延續創作，視狀況評估進行「一對一」或「一對多」培訓。

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就進程來說，教育局說，美術領域，有44名參與，30名完成個別與團體培訓；音樂領域有14名接受打擊樂專業訓練，已有多次受邀參與跨界演出及國際交流。

另外，教育局說，此計畫未來將擴展到北市其他特教學校執行，建立美術、音樂、工藝、體育四大領域的系統性訓練架構，透過整合社會各界資源形成長期支持網絡，導引特教生適性發展、開拓可能。（編輯：張銘坤）1140528