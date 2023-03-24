英國香港電影節放映台、港紀錄片 促多面向對話

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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）英國香港電影節今年與文化部合作推出「台港鏡像」紀錄片單元，將於倫敦、愛丁堡、曼徹斯特等城市放映，並搭配舉辦台、港導演對談及紀錄片專題論壇。

第二屆英國香港電影節18至31日舉行，主題為「香港與香港的距離」（Home Away From Home），選映27部電影，開幕片為片長達265分鐘的「血在燒」，聚焦香港2019年的反對逃犯條例修訂草案運動（「反送中」運動），閉幕片為「野草不盡」，呈現2019年以後的香港移民潮。影展在英國7個城市舉行。

文化部則與影展合作「台港鏡像」單元，在倫敦、愛丁堡、曼徹斯特等3個城市放映來自台灣與香港的紀錄片。導演對談與專題論壇則探討紀錄片如何回應台、港兩地的社會以及大環境變遷，有助英國本地觀眾瞭解台、港社會發展脈絡與軌跡。

「台港鏡像」單元以「鏡像放映」的形式，分3組呈現台、港總計6部紀錄片，每一組放映台、港紀錄片各一部。

影展主要策展人黃靜說，台、港兩地在文化上一向是互望的；3組鏡像放映各呈現1個子題，分別是「人間」、「私語」、「如昔」。

「人間」子題探索現實百態，放映香港導演張虹的「平安米」，呈現香港慈雲山區2002年的盂蘭節派米活動。同組放映的是台灣導演黃庭輔的「指月記」，該片以全片無對白的形式，記錄台北龍山寺的往來民眾和信眾。

「私語」呈現個人與社會的對話，選映曾獲香港電影金像獎新晉導演獎肯定的曾翠珊導演的作品「河上變村」，透過挖掘個人和家族史以及實地走訪，追蹤香港蠔涌村內一個家庭移居海外的故事，進而探討家庭、社群流徙等議題。

與「河上變村」同組放映的是台灣導演盧盈良的作品「神人之家」，該片曾獲2022年台北電影獎百萬首獎，講述離家20年的導演阿良回到農村家鄉，發現當年迫使他逃離的人、事、物未曾改變，以及他的缺席對家庭的影響。

「如昔」子題則追溯歷史、剖切當下，放映香港導演陳梓桓的作品「憂鬱之島」，探討不同世代抗爭人士的心路歷程。對映「憂鬱之島」的是台灣導演廖克發在台灣國際紀錄片影展的獲獎影片「野番茄」，重新檢視台灣的殖民地、威權統治、民主轉型等歷史過程。

電影節另規畫由香港導演張虹與台灣導演黃庭輔在26日愛丁堡放映場次後線上對話。29日，影展舉行「交匯與分流：台港紀錄片發展」論壇，邀請倫敦國王學院（King's College London）電影系教授范可樂（Victor Fan）、張虹、香港非營利電影機構「采風電影」的林偉鴻攝影師、台灣前「全景映像工作室」的李中旺與蔡靜茹導演，以及文化部駐英國代表處文化組組長、電影學者陳斌全，從電影文化和產業脈絡出發，探討台、港紀錄片的發展軌跡與異同。

陳斌全說，紀錄片反映社會的多樣面向與議題，盼英國本地觀眾能透過「台港鏡像」單元對台灣社會與文化有更深入認識。

英國香港電影節於2022年3月首次舉辦，以呈現香港獨立製作電影為重點。1120324