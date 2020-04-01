武漢肺炎蔓延全球 聯合國：二戰後最嚴重危機

聯合國秘書長古特瑞斯（圖）1日表示，2019冠狀病毒疾病大流行是自二次世界大戰以來最嚴重的全球危機，擔憂可能在全球各地引發衝突。（圖取自聯合國網頁un.org）

（中央社紐約聯合國總部31日綜合外電報導）聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行是自二次世界大戰以來最嚴重的全球危機，擔憂可能在全球各地引發衝突。

法新社報導，古特瑞斯說，這場危機之所以那麼嚴重，是因為「疫情威脅到全球每一個人，而且…疫情造成的經濟衝擊將導致衰退，影響所及可能是近代史上無可比擬的」。

他跟記者說：「這兩個因素，外加其對局勢更為不穩、社會更為不安與衝突更加升高方面存有風險，都讓我們認定這是二戰以來最具挑戰性的危機。」

總部設於紐約的聯合國，是在1945年二戰結束後成立，有193個會員國。

古特瑞斯又說：「唯有大家團結一心，同心協力，拋開政治角力，了解人類處於危急關頭，才有可能發展出更穩固且更有效的因應辦法。」

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病肆虐全球，造成超過4萬人病故，重創經濟。

古特瑞斯警告，「我們還沒有一套協助開發中國家的全球性方案，創造出可同時抑制疫情並因應嚴重後果的環境」。他這番話指的是失業率、中小型企業倒閉潮，以及非正式經濟的弱勢群體。

他說：「我們緩慢往正確的方向邁進，但有必要加快腳步，如果想要擊敗病毒，必須付出更多行動。」

聯合國上週呼籲各界踴躍捐款，救濟貧困與飽受衝突蹂躪的國家，今天宣布成立新基金協助開發中國家。

古特瑞斯說，除了富裕國家所提供的一般援助，「我們必須要有創新的金融工具」，以讓開發中國家因應這場危機。

他警告，冠狀病毒疫情有可能從貧窮國家反撲，尤其是從非洲，然後再次席捲富裕國家，導致數以百萬計的民眾身亡。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1090401