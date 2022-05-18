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日本東京等地COVID-19疫情續降溫 沖繩仍嚴峻

2022/5/18 18:09
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（中央社東京18日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情稍微趨緩，包括東京都、大阪府、北海道等地，今天新增確診病例持續減少。不過，沖繩縣疫情持續嚴峻，今天新增2560例，是歷史次高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增4355例確診病例，較上週三減少約400例，連續5天低於上週同日；截至今天為止，東京都7天平均單日新增3695.3例，是前一週平均的100.5%。

與東京都同屬首都圈的神奈川縣今天新增1928例確診病例，較上週三減少412例，連續4天低於上週同日，至今累計病例數73萬3890例，包括2172例死亡病例。

位於關西地方的大阪府今天新增3497例確診病例，較上週三減少約180例，至今累計病例數94萬3696例，包括4998例死亡病例。

九州地方的福岡縣今天新增2206例確診病例，連續5天低於上週同日，至今累計病例數40萬4285例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2560例確診病例，雖然較上週三的2702例減少142例，但仍是歷史次高紀錄，至今累計病例數19萬4303例。

日本最近一週每10萬人口平均新增205.15人染疫，沖繩縣是唯一超過千人、以1011.57人連續54天高居日本各地之冠；第2名是北海道的356.89人、第3名是宮崎縣的332.49人。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增2677例確診病例，較上週三的3259例減少582例，已連續4天低於上週同日。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110518

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