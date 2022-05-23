紐時調查：法國銀行掏空海地 抹殺剝削歷史

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（中央社太子港23日綜合外電報導）海地被稱為西半球最貧窮國家，在脫離殖民者法國獨立後，曾須支付大量外債。根據「紐約時報」追蹤，法國工商信貸銀行從海地掏走數千萬美元，扼殺該國經濟且刪除這段歷史。

「紐約時報」（The New York Times）報導，債務曾困擾海地逾半世紀之久。海地雖在獨立戰爭中將殖民統治者趕下台，但仍被迫向前法國奴隸主支付相當於數億美元的費用，形同贏得自由之戰後的贖金。

海地的中央銀行「海地國家銀行」（National Bank of Haiti）是由巴黎的銀行「法國工商信貸銀行」（Credit Industriel et Commercial, CIC）所設立。

當法國工商信貸銀行幫助融資世界最著名地標之一「艾菲爾鐵塔」（Eiffel Tower）作為法國自由紀念碑時，該銀行也扼殺了海地經濟，將這個年輕國家的大量收入帶回巴黎，損害他們建立學校、醫院及獨立國家所需其他基石的能力。

海地是第一個在奴隸起義後獲得獨立的現代國家，未料在19世紀大部分時間裡，海地多個世代都受困於財政枷鎖，須支付法國政府要求的賠償。

正當海地幾乎要付完這些賠償時，法國工商信貸銀行及海地國家銀行卻使該國再陷入長達數十年的新債務漩渦。

法國菁英從首都巴黎控制海地國家銀行，包括海地歷史上最富有奴隸主之一的後裔。他們的賬本未顯示對海地企業的投資，更別提那些讓歐洲邁向現代化的項目。

相反地，紐約時報揭露的原始紀錄顯示，法國工商信貸銀行從海地掏走數千萬美元，使得這些錢流入法國投資人的口袋中。

法國工商信貸銀行創立的海地國家銀行，幾乎對海地政府進行的每筆交易都收取費用。在某些年份，法國股東獲利豐厚，收益超過海地政府為國內150萬人編列的公共工程預算總額。

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但那段歷史已幾乎完全遭到刪除。學者指出，法國工商信貸銀行的大多數檔案都已銷毀。撰述那段歷史的學者斯托斯科普夫（Nicolas Stoskop）稱，該公司是「沒有記憶的銀行」。

對此，法國工商信貸銀行發言人吉伯特（Paul Gibert）稱該銀行沒有關於這段時期的資訊，並屢次不予置評。他聲稱：「我們今日經營的這家銀行已非常不同。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1110523