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傳SpaceX將募資7.5億美元 估值上看1370億美元

2023/1/3 13:54（1/3 14:12 更新）
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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國財經媒體CNBC今晚報導，美國富豪馬斯克（Elon Musk）創立的太空探索科技公司（SpaceX）將進行新一輪7.5億美元的募資，使SpaceX估值達1370億美元。

路透社報導，參與這輪融資的投資人包括創投基金公司安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）、Google母公司Alphabet Inc和富達投資集團（Fidelity Investments）。SpaceX去年6月才透過股權融資籌得16.8億美元。

路透社11月曾報導，SpaceX正在討論主要在在二級市場發行股票，這可能使公司估值增加20%，來到1500億美元。

SpaceX和安德立森霍洛維茲都未立即回應路透社的置評請求。安德立森霍洛維茲同時也是馬斯克斥資440億美元併購推特（Twitter）的共同投資人。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1120103

#SpaceX
#安德立森霍洛維茲
#路透社
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