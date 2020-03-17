最美的風景 女騎士擦撞倒地昏迷路人摘蕉葉擋車

（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東市昨天發生汽機車擦撞事故，女騎士倒地昏迷後，賓士駕駛趕緊將車停在女騎士前保護她；另一名路人則就地取材摘香蕉葉在路邊揮舞，避免行經車輛因未注意，輾過女騎士。

台東市豐原橋下昨天下午發生自小客車擦撞機車車禍，機車女騎士倒地後，因頭部受傷流血昏迷，由於車禍點剛好在下橋轉彎處，後方車輛幾乎完全看不到轉彎處車禍狀況，相當危險。

賓士駕駛見狀，趕緊將車子停在女騎士前，避免下橋車輛因未注意，輾壓到女騎士；接著另一名駕駛也停車摘下路旁香蕉葉，奮力揮舞，提醒汽機車減速繞道，注意前方。

女騎士送醫後恢復意識，家屬也相當感謝幫忙擋車的賓士車駕駛，以及拿香蕉葉揮舞，幫忙指揮交通的汽車保養廠老闆潘慶源，如果沒有他們幫忙，倒地昏迷的女騎士恐遭疾駛的汽機車輾過，沒有生存機會。

潘慶源今天表示，由於自己開車經過看到時也是緊急剎車，且他覺得事故三角架有點小，至少也要拉長到在100公尺以上的剎車距離放置才安全，情急之下才就地取材，用香蕉葉提醒路過駕駛減速慢行。（編輯：洪學廣）1090317